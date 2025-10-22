בשעה זו: דיון בכנסת בעקבות אירוע הדרבי

האירועים הלא נעימים שקרו בדרבי התל אביבי עוד לא מאחורינו, כשנראה שזה אף ימשיך איתנו למשך שבועות רבים. היום (רביעי) זה מגיע גם לכנסת, כאשר ועדת החינוך, התרבות והספורט מתכנסת בשעה זו לדיון חירום בעקבות האלימות שקרתה באצטדיון בלומפילד.

גיא פרימור: אנחנו כורתים את הענף, מה יישאר פה בסוף? היו סרטונים ממה שקרה סביב הדרבי, נאמרו דברים מזעזעים”.

חברת כנסת צגה מלקו: “יצאנו למשלחת וראינו איך מתמודדים בהונגריה עם האלימות בספורט, אם הם הצליחו אז למה אנחנו לא? אפשר ללמוד מהם, פה התרבות מקולקלת, מתחיל מבוז ואמירות גזעניות, זה נהיה מכוון. באפריל זה היה בין מכבי חיפה לבית”ר, ילד נפצע והמשחק הופסק. משטרת ישראל וכל הגופים, צריכים להבין איך ממגרים את זה, גם משרד החינוך צריך להיות פה כי הכל מתחיל משם”.

אילן נחאיסי, נציג מכבי: “הקבוצה נמצאת בסרביה, אנחנו מגנים כל אלימות ואנחנו משקיעים מיליוני שקלים למשחק, אנחנו עושים כל מה שמבקשים ועושים מה שנדרש כדי למנוע את המצבים האלה, אנחנו פועלים בכל מצב כדי למצות את הדין עם הפורעים, יש לנו המון דרכים ואנחנו מבצעים את זה.

“במידה ותופסים אז כמובן מטילים את הקנסות. אנחנו מזהים את האנשים, יש מצלמות, זה לא קורה באותו רגע, אנחנו מוציאים מכתבים, אם הם מנויים אז שוללים להם את זה. יש לנו שיח רציף עם הקהלים, צריך להתחיל באמת מהערכים ואולי ככה נמגר את התופעות האלו”.

יוליה מלינובסקי: “שר התרבות והספורט תומך בהצעת החוק שלי, הנושא הזה פלילי. בעיניי מי שזורק חפץ, במיוחד אם זה פירוטכניקה שמהווה עבירה פלילית, זה כלא וקנס מאוד גדול”.