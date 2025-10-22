יום רביעי, 22.10.2025 שעה 09:24
כדורסל עולמי  >> יורוליג
יורוליג 25-26
80%432-4555פנאתינייקוס1
80%452-4695הפועל ת"א2
60%428-4385אולימפיאקוס3
60%410-4325מונאקו4
60%424-4345הכוכב האדום5
60%455-4685ברצלונה6
60%445-4615פאריס7
60%426-4265פרטיזן בלגרד8
60%399-4105ריאל מדריד9
60%417-4145וירטוס בולוניה10
60%412-4135דובאי11
60%412-4285ז'לגיריס12
40%431-4165אנדולו אפס13
40%386-3915אולימפיה מילאנו14
40%414-3835באיירן מינכן15
40%413-4155פנרבחצ'ה16
40%469-4625ולנסיה17
20%441-4195ליון וילרבאן18
20%463-4405מכבי ת"א19
0%486-4415באסקוניה20

כך פדרמן ומזרחי החזירו את היורוליג לישראל

כפי שנחשף ב-ONE, הצהובים רשמו ניצחון גדול עוד לפני המשחק ב-21:05 מול ריאל: "קיבלנו חדשות טובות. כדי שיהיה על מה לשחק צריך להתחיל לנצח מהיום"

|
שחקני מכבי תל אביב (רועי כפיר)
שחקני מכבי תל אביב (רועי כפיר)

במהלך עונת כדורסל עוסקים בקבוצות, ביריבות, לרוב מדובר בשילוב של ראיונות עם אנשי תקשורת או פרשנים, ניתוחים מקדימים, שיחות עם שחקנים או מאמנים, פרופיל של שחקני הקבוצה או של היריבה – כל דבר שיכול להביא עמו פיקנטריה ולהכניס לאווירה. ואוהו, כמה שהאווירה הייתה חסרה למכבי ת”א. משחקים היו, אבל באופן טבעי התחושה לא הייתה אותו הדבר. אתמול, הצהובים שפתחו את עונת היורוליג בצורה לא טובה במיוחד, דאגו לספק ניצחון מהדהד - לא רק עבורם, אלא גם עבור הכדורסל הישראלי והספורט הישראלי כולו עם החזרת המשחקים לישראל, כפי שנחשף ב-ONE.

המשחק הערב (רביעי, 21:05) של מכבי ת"א מול ריאל מדריד הוא, עוד לפני שריקת הפתיחה, ניצחון גדול של הנהלת המועדון. קשה להאמין, אך יש כאן בשורה אמיתית: דווקא הכדורסל האירופי הוביל את המהלך. היורוליג הייתה חוד החנית מהרגע שהכריזה באופן רשמי על מועד החזרה, והאוהדים בישראל התחילו לספור לאחור. ברוב מדינות אירופה ההערכה הייתה שהספורט הראשון שישוב לישראל יהיה הכדורגל, אך לדני פדרמן ולשמעון מזרחי היו תוכניות אחרות – ודרכי פעולה מדויקות לגבי איך לבצע זאת.

כולם עדיין זוכרים את 5 באוקטובר, 2023. זה היה ערב נהדר של כדורסל אירופי ונקודת פתיחה מבטיחה לעונה החדשה של מכבי ת"א, שנה לאחר תחילתו של פרויקט מקצועי שאפתני. באותו יום עלה אפילו פודקאסט חגיגי באתר ONE עם דני פדרמן, מבעלי הקבוצה, שדיבר על הכל.

דני פדרמן (איציק בלניצקי)דני פדרמן (איציק בלניצקי)

48 שעות לאחר מכן, מדינת ישראל התעוררה לבוקר קשה של מתקפת טרור חסרת תקדים מצד חמאס בשבת של שמחת תורה. מאז אותו בוקר ועד היום, פדרמן הצליח לבלום מהלך שנרקם מאחורי הקלעים והיה עלול להוביל להדחתה של מכבי מהיורוליג – מהלך שיכול היה להשפיע גם על יתר הקבוצות הישראליות בזירה האירופית.

ביחד עם שמעון מזרחי, פעלו השניים אל מול הנהלת היורוליג, קבוצות אחרות, רשויות הביטחון והממשלה, כדי להציג ערובות ברורות שמאפשרות את חזרת הקבוצות הישראליות לפעילות. אתמול, המאמצים נשאו פרי, וחדשות משמחות במיוחד הפציעו – חדשות שאיש לא נשאר אדיש להן.

בסופו של דבר, המשחק הערב הוא לא עוד משחק – אלא אחת ההתמודדויות היוקרתיות ביותר שיש לכדורסל האירופי להציע: מכבי ת"א מול ריאל, עודד קטש מול סרג'יו סקאריולו, הצהובים מול הבלאנקוס. במכבי יודעים: "חייבים לייצר ניצחון וצריכים את כולם בשיא להיום".

שמעון מזרחי (מרטין גוטדאמק)שמעון מזרחי (מרטין גוטדאמק)

במועדון הוסיפו: "קיבלנו בשורות טובות מאוד מהיורוליג שחוזר ב-1.12 לישראל, וכדי שיהיה לנו על מה לשחק – צריך להתחיל לנצח מהיום". מדובר בהתמודדות אליה מכבי לא מגיעה כפייבוריטית, ולמעשה זה יהיה משחק "הבית" הרביעי שלה מתוך 19 בסך הכול במהלך העונה הסדירה. אם הכול יתקדם כמתוכנן והמשחקים ישובו לארץ, יישארו לצהובים 11 משחקי בית, כשהראשון שבהם צפוי להיות מול וילרבאן. מכבי מגיעה למחזור הנוכחי עם מאזן של ניצחון אחד מול ארבעה הפסדים, ומקווה מאוד לשוב לשחק בבית – בהיכל מנורה מבטחים – עם מטרה ברורה: להילחם על מה שעוד נותר לשחק עליו.

מזרחי על ההחלטה להחזיר את משחקי היורוליג

ובחזרה למשחק הערב – במכבי לא שוכחים את שבוע המשחקים הכפול מהשבוע שעבר, שכלל שני הפסדים. "בסוף זוכרים את התוצאה, ואף אחד לא נותן קרדיט לזה שהיינו טובים יותר מאולימפיאקוס, המשחק הזה יושב לכולם בראש, כמו זה מול ברצלונה, צריך לשכוח מהם מהר וללמוד מה שאפשר", אמרו במועדון. עיניהם של אנשי הקבוצה נשואות לעבר הבלאנקוס, יחד עם עיני השחקנים, שיידרשו להיות חדים מול שחקני מפתח כמו פקונדו קמפאצו, מריו הזוניה ואדי טבארס.

