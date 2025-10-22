יום רביעי, 22.10.2025 שעה 09:43
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
249-209ריאל מדריד1
2210-249ברצלונה2
1710-169ויאריאל3
1610-169אתלטיקו מדריד4
1610-159בטיס5
1511-139אספניול6
149-119אלצ'ה7
149-99אתלטיק בילבאו8
1314-169סביליה9
128-99אלאבס10
1110-119ראיו וייקאנו11
1112-99חטאפה12
109-79אוססונה13
914-109ולנסיה14
817-139לבאנטה15
814-109מיורקה16
711-89סלטה ויגו17
613-89ריאל סוסיאדד18
616-49אוביידו19
619-69ג'ירונה20

"חוסר כבוד מוחלט": מרסלינו תקף את לה ליגה

אחרי ה-2:0 מול סיטי, מאמן ויאריאל זעם על תזמון ביטול המפגש מול בארסה במיאמי ומתח ביקורת. על המשחק: "חוזרים עצובים, אבל אנחנו גאים בעצמנו"

|
מרסלינו (IMAGO)
מרסלינו (IMAGO)

ויאריאל שיחקה אמש (שלישי) במסגרת שלב הליגה של ליגת האלופות והפסידה 2:0 למנצ’סטר סיטי, כשמנור סולומון לא שותף. אולם, מה שמשך את תשומת לבם של ספרד וכמובן גם של הצוללת הצהובה, היה דווקא זה שבלה ליגה הודיעו רשמית שהמשחק שלה מול ברצלונה במיאמי, בוטל.

העניין גרר תגובות רבות בספרד, ובעיקר בעיקר מצד היריבה הלבנה ריאל מדריד, שיצאה בפומבי נגד אותה התמודדות בטענה לחוסר הוגנות משום שלבארסה למעשה לא יהיה משחק חוץ קשה ומאתגר במיאמי כמו שיכול להיות לה באצטדיון לה סרמיקה של הצהובים, כשכעת גם טיימינג ההחלטה שנוי במחלוקת.

כאמור, בלה ליגה הכריזו על ההחלטה בזמן שוויאריאל משחקת מול סיטי, ומאמן הקבוצה, מרסלינו, זעם: ”אני הולך לענות רק על שאלה אחת לגבי זה וזה יהיה ברור לחלוטין, אני חושב שזה חוסר כבוד מוחלט להצהיר הצהרה במחצית על משהו שתוכנן ואז לא לעשות את זה. אני חושב שזה חוסר כבוד להנהלת ויאריאל, למועדון, לאנשי המקצוע ולאוהדים”.

שחקני ויאריאל לפני המשחק (IMAGO)שחקני ויאריאל לפני המשחק (IMAGO)

על המשחק, אמר: “קודם כל, אני רוצה לברך את סיטי על הניצחון ואת המאמן שלהם. שיחקנו במחצית הראשונה לא כפי שרצינו, לא הגבנו ועשינו טעויות מדי פעם. השער השני הגיע מטעות וזה פגע בנו, אבל הגבנו טוב מאוד במחצית השנייה ואני גאה על זה, הייתה לנו אנרגיה ויצרנו הזדמנויות ברורות.

“בכל פעם שאתה מפסיד, אתה מאוכזב, אבל הפסדנו לסיטי. אתה תמיד מצפה לנצח, אבל אתה יודע שקשה לנצח, אפשר להסתכל על התוצאה איך שרוצים, אבל מכיוון שאני אופטימי, אני מסתכל על מחצית שנייה תוססת שבה יכולנו להשוות את התוצאה. לא היינו טובים בחצי הראשון, אבל היינו נגד קבוצה נהדרת, נחשוב ונראה איפה טעינו, זה תהליך של שיפור”.

הוולה מהאויר שהפך לשער היפה של השבוע

לסיכום, אמר: “בליגה אנחנו משחקים טוב, הפסדנו שני משחקי חוץ נגד ריאל ואתלטיקו מדריד, באלופות שיחקנו נגד שלוש קבוצות גדולות, מה אפשר לעשות? לנצח, זה יהיה נפלא, צריכים להסתכל על התוצאות של היום כדי להעריך מה זה ליגת האלופות. המשחק הבא נגד פאפוס? אני חושב אנחנו פייבוריטים, אבל כעת צריכים להתמקד בוולנסיה, עד כה היינו תחרותיים בליגה וצריכים להמשיך בענווה, עבודה ומאמץ. אנחנו חוזרים עצובים, אבל גאים ואם נשחק הרבה משחקים כאלה, נשתפר”.

