"מוכן מאוד לעונה, הכאבים בגב? לא יעצור אותי"

העונה החדשה של ה-NBA כבר נפתחה הלילה (בין שלישי לרביעי) עם ניצחון אדיר של אוקלהומה סיטי על קווין דוראנט ויוסטון. מחר לפנות בוקר (5:00), גם דני אבדיה ופורטלנד יעלו למשחק הראשון שלהם ב-2025/26, כשמולם תעמוד מינסוטה טימברוולבס. לקראת ההתמודדות, אבדיה התראיין לאתר הרשמי של ליגת הכדורסל הטובה בעולם וסיפר על ההכנות, ההתרגשות והעובדה שהוא חלק בלתי נפרד מהחמישייה של צ’ונסי בילאפס.

כמה אתה מוכן לפתיחת העונה?

”אני מרגיש מוכן מאוד, היה לנו מחנה אימונים מצוין. אני חושב שעשינו עבודה מעולה ואני אישית הרגשתי נהדר, במיוחד אחרי היורובאסקט. אני מוכן לנצח, להראות את עצמי קצת בפני האוהדים ולחלוק עם חבריי את הפרקט”.

מבחינה בריאותית, מה מצב הגב שלך?

”אני עדיין מתמודד עם קצת כאבים בגב שלי, אני מנסה כמה שאפשר לטפל בזה. אבל דואגים לי וזה לא יעצור אותי מלשחק”.

דני אבדיה (IMAGO)

מה הציפיות שלך מהעונה מבחינת הקבוצה?

”זו קבוצה מוכשרת מאוד, אחרי שחלקתי את המגרש עם השחקנים וראיתי כמה מהר אנחנו משחקים, איך אנחנו מגנים וכמה אנחנו יודעים לשחק ביחד, אני ממש מתרגש להתחיל את המסע. אני חושב שכבר בסוף העונה שעברה ראינו קבוצה צעירה שיכולה להצליח”.

מה אתה אוהב במשחק המהיר שלכם?

”אני מרגיש שמאוד קשה לשמור על זה נגדנו, אני חי מהמהירות הזו אז אני אוהב את צורת המשחק הזאת. אנחנו צריכים לראות איך אנחנו מתאימים את זה בתוך העונה, אבל אני חושב שכולנו בהתרגשות”.

מה דעתך על החמישייה שצפויה לפתוח העונה, יחד אתך?

”יש לנו הרבה שחקנים נהדרים בקבוצה, יש המון כישרון ואנחנו מאוד ורסטילים בקטע הזה. זה לא משנה אם אתה פותח או לא, אתה צריך להיות שם בשביל הקבוצה ולעשות מה שהמאמן דורש ממך. אני מסתכל מי לוקח חלק פעיל ועוזר לנו לנצח, לא מי פותח. זה הדבר החשוב בשבילנו”.

מה זה בכל זאת אומר בשבילך לפתוח בחמישייה?

”זה תמיד מרגיש טוב, אני שמח על כך, אבל בסופו של דבר כמו שאמרתי, כולם מאוד מוכשרים וכולם יכולים לפתוח. יום אחד שחקן שלא פותח יכול פתאום לקבל את הספוט, אנחנו באמת לא מסתכלים על זה, אלא על לשחק ביחד ולנצח”.

איך אתם צריכים להתכונן למשחק מול מינסוטה?

”אנחנו נתמקד באנתוני אדוארדס, נצטרך להיות מאוד מרוכזים בהגנה, הם גם אתלטים מאוד וגם טובים הגנתית. אנחנו צריכים להיות סבלניים בהתקפה”.

תוכל לתאר במילה אחת את יאנג האנסן (בחירת הדראפט של פורטלנד)?

”אני יכול להגיד כל כך הרבה מילים עליו. במילה אחת? אינסטינקטים. אני חושב שהם טובים במיוחד אצלו. לראות בחור גדול עושה מה שהוא עושה, זה מרשים. יש לנו כימיה טובה ואני ממש מצפה לראות אותו מתפתח, אני מוסר לו ומעודד אותו לזרוק, אני ממש מאמין בו”.