"עם הסגל הקיים, אנחנו שווים יותר מנקודה אחת"

בני ריינה לא מסתירים את האכזבה הגדולה מהפתיחה של העונה, לפיה הקבוצה השיגה נקודה אחת בלבד מתוך 24 אפשריות, כל זאת כאשר לפניה שני משחקים “אבודים” על הנייר, במחזור הקרוב מול הפועל באר שבע ואחר כך מול מכבי תל אביב.

“אנחנו שווים היום עם הסגל הקיים הרבה יותר מנקודה אחת, אבל מבינים שיכול להיות שאחרי שני המחזורים הקרובים נהיה במצב של נקודה אחת מתוך 30, שזה תסריט שקשה יהיה להכיל ורק יחמיר את המצב שלנו בטבלה, כי קבוצות מתחילות לאסוף נקודות ולברוח מהקו האדום”, אמרנו בריינה.

לקראת המשחק מול הפועל באר שבע, שיתקיים ביום ראשון, ריינה תחסר שלושה שחקני הרכב. הראשון שבהם הוא איאד חלאילי הפצוע, השני זה הבלם מילאדין סטבאנוביץ', שגן פצוע, כשהשלישי זה ג’וניור פיוס המורחק. במצב כזה, לריינה יש רק שני בלמים – עאיד חבשי ומור ברמי.