"ברק בכר ורפאלוב חייבים להיות צוות מנצח"

במכבי חיפה שבעי רצון מהצעד של המועדון כאשר לא ביזבז זמן והחליט לשחרר את דייגו פלורס מתפקידו ולמנות במקומו של ברק בכר, שגם כך מחזיק בחוזה עד תום העונה.

בכר אמור להעביר הבוקר את אימון הבכורה המחודש שלו בכפר גלים ונראה שלמאמן מצפה הרבה עבודה. "יש כאן בסיס טוב שברק יצטרך לדעת לסדר אותו”, אמרו בחיפה, “הדבר הכי טוב שקרה לנו הוא שהבאנו מאמן שרעב להצליח, אחד שמכיר הכי טוב את המערכת, עם ניסיון ומאמין בסגל הקיים. ברק ורפאלוב חייבים יחד להיות צוות מנצח".

בכר מודע לכך שלפני הכל הוא יהיה חייב לשפר את משחק ההתקפה ולאזן את הקבוצה. המשימה הראשונה שלו תהיה להכיר מקרוב את מרבית הזרים והמתאזרחים החדשים של הקבוצה, ולייצר הרכב שיכול להביא ניצחון כבר במשחק החוץ הקרוב מול עירוני טבריה.

ברק בכר (דוברות עיריית חדרה)

בכר לא חושב כרגע יותר מדי רחוק ולא מדבר על חיזוק ושינויים מרחיקי לכת, במועדון אומרים שהמטרה העיקרית כרגע היא לייצב את המערכת ולצאת לדרך חדשה.

במקביל, רפאלוב יהיה האיש שיצטרך לעשות את ההתאמות לקראת ינואר כאשר המטרה העיקרית היא לצרף ולהביא קשר ‘10’ ברמה גבוהה, שיחליף את מתיאס נהואל המאכזב.