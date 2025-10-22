מייקל ג'ורדן הודה: לא נגעתי בכדור כבר שנים

מייקל ג'ורדן חשף וידוי מפתיע על הפעם האחרונה שבה נגע בכדור, במהלך הופעת הבכורה שלו כפרשן ברשת ‘NBC’ הלילה (בין שלישי לרביעי). בראיון עם המנחה מייק טיריקו, השחקן הגדול בהיסטוריה הודה כי לא שיחק כדורסל כבר שנים. כאשר טיריקו שאל אם הוא אי פעם פשוט מרים כדור וזורק לסל בשביל הכיף, ג'ורדן השיב: "לא נגעתי בכדור כבר שנים".

טיריקו המשיך לשאול מתי הייתה הפעם האחרונה שבה זרק לסל, וג'ורדן השיב שזה קרה במהלך שהותו בגביע ריידר, טורניר היוקרתי בגולף. ג'ורדן סיפר כי פגש את בעל הבית שבו התארח, ובמהלך מפגש עם נכדיו של הבעלים, התבקש לזרוק זריקת עונשין אחת במגרש הכדורסל שבחצר.

"כשהתקרבתי לקו העונשין, זו הייתה הפעם הכי מלחיצה עבורי זה שנים”, אמר ג'ורדן, "הסיבה היא שהילדים האלה שמעו את הסיפורים מההורים שלהם על מה שעשיתי לפני 30 שנה. אז הציפיות שלהם הן של מייקל ג'ורדן של לפני שלושה עשורים, ואני בכלל לא נגעתי בכדור כל השנים האלה”. טיריקו אמר לו: "אני מקווה שקלעת ב’סוויש’”, וג'ורדן ענה בביטחון: "בוודאי”.

ג'ורדן שזכה חמש פעמים בתואר ה-MVP של העונה הסדירה בליגת ה-NBA, הוביל את שיקגו בולס לשישה תארים והפך לדמות איקונית בעולם הספורט. הוא פרש שלוש פעמים, כשפרישתו האחרונה הייתה בשנת 2003 לאחר תקופה של שתי עונות בוושינגטון וויזארדס. מספר 23 נחשב לשחקן הגדול ביותר בתולדות הכדורסל והעונה הוא מצטרף לצוות השידור של ‘NBC’, במסגרת חזרתה של הרשת לסקר את משחקי ה-NBA.