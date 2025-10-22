"הולאנד ממשיך את הרצף, בלתי ניתן לעצירה"

אחרי פגרה קצרה, ליגת האלופות חזרה אלינו ובענק עם המחזור השלישי של שלב הליגה, כאשר אתמול (שלישי), מנצ’סטר סיטי פגשה את ויאריאל, לא התקשתה וניצחה 0:2, כשהתכולים היו טובים יותר מהפתיחה.

הקבוצה של פפ גווארדיולה הראתה עליונות ברורה, ארלינג הולאנד כבש את השער הראשון במשחק וזה המשחק ה-12 ברציפות שהוא כובש בכל המסגרות, כאשר זה השער ה-15 שלו ב-11 משחקים במדי סיטי מפתיחת העונה והשער ה-24 שלו בכל המסגרות העונה, נתונים יוצאים דופן לענק הנורבגי. אגב, התכולים רשמו את ניצחון החוץ הראשון שלהם באלופות מזה שנה.

בתקשורת המקומית התלהבו מסיטי וכמובן מהחלוץ, כשב’סקיי ספורטס’ רשמו: “הולאנד ממשיך את רצף הכיבושים שלו, סיטי מנצחת בקלות את ויאריאל”. ב’דיילי מייל’ הכריזו: “הולאנד בלתי ניתן לעצירה”, כשב’גרדיאן’ הוסיפו: “אי אפשר לעצור את הענק הנורבגי, מי יכול עליו?”.

ארלינג הולאנד בטירוף (IMAGO)

גווארדיולה דיבר בסיום: “משחק ממש טוב, שיחקנו ממש טוב. בסוף, היו להם הזדמנות אחת או שתיים, אבל שיחקנו משחק פנטסטי כי אני יודע כמה היריבה הזאת קשוחה, עכשיו זה צעד טוב עבורנו לקראת התחרות. האווירה וההתנהגות במשחק של הקבוצה, גורמים לי להרגיש טוב.

“הסגל הארוך? כשאתה רוצה להתחרות בכל המסגרות אתה צריך את זה, בעונה שעברה היו לנו אולי 15 שחקנים ואחרי 70 דקות, היו עייפים ולא יכלו לנוח כי שלושה ימים אחר כך יש עוד משחק. השחקנים מרגישים שאנחנו חזקים יותר מאשר בעונה שעברה, הם סומכים הרבה על עצמם, ויש לנו שוב את התחושה שאנחנו שולטים במשחקים רוב הזמן”.