ליגת האלופות 25-26
93-133פאריס סן-ז'רמן1
90-93אינטר2
90-83ארסנל3
77-123בורוסיה דורטמונד4
72-63מנצ'סטר סיטי5
62-82באיירן מינכן6
62-83ניוקאסל7
61-72ריאל מדריד8
64-93ברצלונה9
62-52קרבאח אגדם10
46-83פ.ס.וו. איינדהובן11
42-32טוטנהאם12
32-52מארסיי13
33-52קלאב ברוז'14
33-52ספורטינג ליסבון15
36-62איינטרכט פרנקפורט16
33-32ליברפול17
38-73אתלטיקו מדריד18
33-22צ'לסי19
35-22גלאטסראיי20
35-22אטאלנטה21
39-43נאפולי22
39-33אוניון סט. ז'ילואז23
26-62יובנטוס24
24-42בודה גלימט25
25-13פאפוס26
210-53באייר לברקוזן27
16-32מונאקו28
15-22סלביה פראג29
15-23ויאריאל30
18-43פ.צ. קופנהאגן31
18-13אולימפיאקוס32
19-13קייראט33
07-23בנפיקה ליסבון34
06-12אתלטיק בילבאו35
06-02אייאקס36

"הולאנד ממשיך את הרצף, בלתי ניתן לעצירה"

אחרי ה-0:2 של סיטי על ויאריאל, באנגליה מתמוגגים מהענק הנורבגי שכבש משחק 12 ברצף: "מי יכול עליו?". פפ: "מרגישים שאנחנו טובים יותר משנה שעברה"

|
שחקני מנצ׳סטר סיטי חוגגים (IMAGO)
שחקני מנצ׳סטר סיטי חוגגים (IMAGO)

אחרי פגרה קצרה, ליגת האלופות חזרה אלינו ובענק עם המחזור השלישי של שלב הליגה, כאשר אתמול (שלישי), מנצ’סטר סיטי פגשה את ויאריאל, לא התקשתה וניצחה 0:2, כשהתכולים היו טובים יותר מהפתיחה.

הקבוצה של פפ גווארדיולה הראתה עליונות ברורה, ארלינג הולאנד כבש את השער הראשון במשחק וזה המשחק ה-12 ברציפות שהוא כובש בכל המסגרות, כאשר זה השער ה-15 שלו ב-11 משחקים במדי סיטי מפתיחת העונה והשער ה-24 שלו בכל המסגרות העונה, נתונים יוצאים דופן לענק הנורבגי. אגב, התכולים רשמו את ניצחון החוץ הראשון שלהם באלופות מזה שנה.

בתקשורת המקומית התלהבו מסיטי וכמובן מהחלוץ, כשב’סקיי ספורטס’ רשמו: “הולאנד ממשיך את רצף הכיבושים שלו, סיטי מנצחת בקלות את ויאריאל”. ב’דיילי מייל’ הכריזו: “הולאנד בלתי ניתן לעצירה”, כשב’גרדיאן’ הוסיפו: “אי אפשר לעצור את הענק הנורבגי, מי יכול עליו?”.

ארלינג הולאנד בטירוף (IMAGO)ארלינג הולאנד בטירוף (IMAGO)

גווארדיולה דיבר בסיום: “משחק ממש טוב, שיחקנו ממש טוב. בסוף, היו להם הזדמנות אחת או שתיים, אבל שיחקנו משחק פנטסטי כי אני יודע כמה היריבה הזאת קשוחה, עכשיו זה צעד טוב עבורנו לקראת התחרות. האווירה וההתנהגות במשחק של הקבוצה, גורמים לי להרגיש טוב.

“הסגל הארוך? כשאתה רוצה להתחרות בכל המסגרות אתה צריך את זה, בעונה שעברה היו לנו אולי 15 שחקנים ואחרי 70 דקות, היו עייפים ולא יכלו לנוח כי שלושה ימים אחר כך יש עוד משחק. השחקנים מרגישים שאנחנו חזקים יותר מאשר בעונה שעברה, הם סומכים הרבה על עצמם, ויש לנו שוב את התחושה שאנחנו שולטים במשחקים רוב הזמן”.

