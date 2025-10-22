יום רביעי, 22.10.2025 שעה 09:43
249-209ריאל מדריד1
2210-249ברצלונה2
1710-169ויאריאל3
1610-169אתלטיקו מדריד4
1610-159בטיס5
1511-139אספניול6
149-119אלצ'ה7
149-99אתלטיק בילבאו8
1314-169סביליה9
128-99אלאבס10
1110-119ראיו וייקאנו11
1112-99חטאפה12
109-79אוססונה13
914-109ולנסיה14
817-139לבאנטה15
814-109מיורקה16
711-89סלטה ויגו17
613-89ריאל סוסיאדד18
616-49אוביידו19
619-69ג'ירונה20

פרמין: "הגשמת חלום", רשפורד: "מחכה לריאל"

קשר בארסה דיבר על השלושער ב-1:6 על אולימפיאקוס. החלוץ: "באתי בשביל משחקים כמו הקלאסיקו". באלדה: "מקווה שנביס". פליק: "לאמין ימאל תמיד מופיע"

מרקוס רשפורד ופרמין לופס חוגגים (IMAGO)
מרקוס רשפורד ופרמין לופס חוגגים (IMAGO)

ברצלונה תגיע לקלאסיקו מול ריאל מדריד (ראשון, 17:15, שידור חי בערוץ ONE) אחרי ניצחון 1:6 על אולימפיאקוס, אבל המשחק הזה היה הרבה יותר צמוד ביחס לתוצאה. הקטלונים לא נראו טוב במשך יותר ממחצית, אבל נהנו מהרחקתו השנויה במחלוקת של סנטיאגו הסה ואז הקבוצה של האנזי פליק התפוצצה בראשות פרמין לופס שכבש שלושער ומרקוס רשפורד שהוסיף צמד.

“סופרלופס", נכתב בשער עיתון ‘מונדו דפורטיבו’, שם הוסיפו: “שלושער של פרמין הוביל את בארסה להביס. פרמין מוביל את בארסה לברנבאו". ב’ספורט’ הקטלוני כתבו: “דחיפה לפני הקלאסיקו. השלושער של פרמין הוביל את בארסה, שצוברת מומנטום לפני המשחק מול ריאל".

פרמין שנבחר למצטיין, אמר בסיום: “זה השלושער הראשון שלי בבארסה, זו הגשמת חלום. מקווה שהשחקנים יחתמו על הכדור כי עשיתי את זה הודות להם. אני מרגיש נוח יותר לשחק כקשר התקפי כי שם המשחק שלי יכול לבוא יותר לידי ביטוי – לכבוש ולבשל – אבל אני עומד לרשות המאמן. לפתוח בקלאסיקו? זו החלטת המאמן. אנחנו מגיעים לקלאסיקו בתחושה טובה ומקווים שיהיה לנו משחק טוב ושננצח".

פרמין לופס בטירוף (IMAGO)פרמין לופס בטירוף (IMAGO)

רשפורד אמר: “אני מחכה לקלאסיקו, באתי בשביל משחקים כאלה. אני מעדיף לשחק כקיצוני, אבל בסוף אשחק בכל עמדה כדי לעזור לקבוצה. היה לנו משחק טוב ואנחנו מוכנים". אלחנדרו באלדה הוסיף: “היינו טובים גם לפני האדום, אני שמח מהניצחון. אני נרגש מאוד מהקלאסיקו, זה משחק מיוחד ואני מקווה שנוכל להביס שוב בברנבאו".

פליק השווה את כמות שחקני הבית בהרכב עם שבעה כאלה, כמו במחזור הסיום של הליגה הספרדית מול אתלטיק בילבאו בעונה שעברה. “זה היה משחק גדול של פרמין, הוא שחקן שיש לו הכל", אמר המאמן בסיום, “הוא כובש, הוא רץ, הוא שחקן שלם מאוד, זו הייתה הצגה. הכי חשוב שניצחנו, זה ייתן לנו ביטחון. לאמין ימאל? אין לו שום בעיות, הוא תמיד הופיע במשחקים גדולים. הקלאסיקו הוא משחק חשוב, אבל לא רק ללאמין ימאל".

סיכום המחזור ה-9 בליגה הספרדית

באולימפיאקוס התלוננו על השיפוט ובעיקר על ההרחקה, אבל פליק אמר: “זו לא הבעיה שלי, אני רואה את זה אחרת, אבל לא אתערב. לא יודע איך ההחלטות שינו את המשחק, צריך לשחק על הדשא. אני מבין למה מנדיליבאר (מאמן אולימפיאקוס) כועס".

