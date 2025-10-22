ארטטה: זה היה משחק קשה, יוקרש יוצא מן הכלל

המחזור השלישי של ליגת האלופות נערב אמש (שלישי) וסיפק ערב כדורגל מהסרטים, כאשר באחד המשחקים המותחים ביותר, ארסנל אירחה את אתלטיקו מדריד והתפוצצה עליה עם 0:4 מהדהד.

לאחר המשחק דיבר מאמן התותחנים, מיקל ארטטה: “זה היה משחק קשה, אחרי הגול נפתחנו קצת והיה לנו קל יותר למצוא שטחים, אנחנו מאוד שמחים על התוצאה. משחקים כאלו יוצרים גיבוש בינינו לבין האוהדים”.

“אני שמח בשביל יוקרש כי הוא בהחלט ראוי לכך. הוא יוצא מן הכלל. קצב העבודה שהוא מביא לקבוצה הוא מדהים. אנחנו מעריכים הרבה דברים שהוא עושה עבור הקבוצה והיום היה החיוך הכי גדול שראיתי על פניו”.

שחקני ארסנל חוגגים (IMAGO)

דייגו סימאונה, מאמן הקולצ’ונרוס, אמר אחרי התבוסה: “זוהי עקומת למידה. אנחנו פשוט צריכים להמשיך להשתפר. אני חושב שבחלק הראשון שיחקנו ממש טוב, החל מדקה 60 הם היו הקבוצה הטובה יותר והם היו ראויים לניצחון”.

דייגו סימאונה כועס (IMAGO)

הארגנטינאי הוסיף: “אני יכול לומר שארסנל זו הקבוצה הכי חזקה שהתמודדנו איתה העונה, הם מתחרים ונלחמים כל כך טוב, הם רצים בלי הפסקה ויש להם איכויות על כל עמדה במגרש”.

דויד הנצקו, בלמה של אתלטיקו מדריד, דיבר לאחר ההפסד: “היה משחק מאוד קשה. ציפינו לזה כי ארסנל היא אחת הקבוצות הטובות בעולם כרגע, במחצית הראשונה זה עבד לנו יותר, הצלחנו לעשות הגנה למרות שהם הגיעו למצבים”.