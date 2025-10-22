בפ.ס.ז׳ מאושרים, לואיס אנריקה: גאה בקבוצה

אלופת אירופה ממשיכה להרשים. פאריס סן ז׳רמן רשמה אמש (שלישי) ניצחון מרשים במיוחד במסגרת המחזור השלישי של שלב הליגה בליגת האלופות, אחרי 2:7 אדיר על לברקוזן, שהעלה את הצרפתים למקום הראשון בטבלה עם מאזן של תשע מתשע.

במועדון התמוגגו לאחר הניצחון, כשמאמן הקבוצה, לואיס אנריקה, אמר בסיום: ״הניצחון הזה מראה המון דברים חיוביים. שיחקנו טוב, יצרנו מצבים טובים. אני חושב שהגיע לנו הניצחון הזה. אנחנו עובדים קשה וזה משתלם. ההרגשה טובה ואני שמח ששיחקנו ככה״.

זה היה משחק שונה מאוד כי בשלב די מוקדם עברנו לעשרה מול עשרה. משחק חוץ זה תמיד קשה, אבל עשינו את מה שאנחנו עושים בדרך כלל והצלחנו לנצח עם תצוגה טובה של כדורגל. אני גאה בקבוצה הזאת״, סיכם המאמן.

לואיס אנריקה (IMAGO)

כוכב הקבוצה, וזוכה כדור הזהב הטרי, אוסמן דמבלה, דיבר גם הוא: ״התחלנו את המשחק טוב עם שער מהיר, אחר כך המשחק קצת הסתבך ויכלונו להימנע מהכרטיס האדום שספגנו״.

״אנחנו צריכים להמשיך ככה, אנחנו צריכים להמשיך לכוון לשער. אני מרגיש טוב, אני לאט לאט חוזר לכושר שלי. רציתי לשחק נגד שטרסבורג, אבל המאמן אמר לי לחכות״, הוסיף השחקן הלוהט.

אוסמן דמבלה (IMAGO)

גם נונו מנדס דיבר לאחר המשחק ואמר: ״אנחנו בדרך הנכונה. אנחנו יודעים שהשנה הזאת תהיה אפילו יותר קשה מהקודמת. אנחנו צריכים להמשיך ככה, בכושר שלנו, צריכים להמשיך להבקיע שערים ולנצח. אנחנו עם מאזן מושלם וצריך לשמור על זה כמה שאפשר״.