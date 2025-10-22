יום רביעי, 22.10.2025 שעה 09:25
בהפועל י-ם מרוצים: "שיחקנו את הכדורסל שלנו"

שמחה במועדון אחרי הניצחון 69:86 על שלאסק ורוצלאב. רועי הובר: "עשינו את העבודה, הצלחנו לשמור על היתרון, מחכה כבר לחזור ולנצח גם בליגה"

|
שחקני הפועל ירושלים (אורן בן חקון)
שחקני הפועל ירושלים (אורן בן חקון)

שמחה בהפועל ירושלים לאחר הניצחון אתמול (שלישי) 69:86 על שלאסק ורוצלאב במסגרת המחזור הרביעי של היורוקאפ. הקבוצה מהבירה שנחשבת לאחת הבכירות בתחרות השנה ומי שאמורה ללכת עד הסוף, הגיעה למשחק כאשר היא סופרת שני הפסדים רצופים בזירה האירופית ולאחר הפסד דרמטי במיוחד להפועל חולון בשבת האחרונה, כאשר המשותף לכל ההפסדים הוא שחניכיו של יונתן אלון הובילו במשחקים ואפילו שלטו בהם בדרך ליתרון דו ספרתי, אלא שבתום 40 דקות של כדורסל הם ירדו מהפרקט מנוצחים, ואתמול כאמור הקבוצה מהבירה סימנה 'וי' שני לעונה.

במועדון היו מרוצים מהמאמץ שהשקיעו כמו גם מהחוסן המנטלי במהלך המשחק שכן להפסקת המחצית הפועל ירושלים של יונתן אלון ירדה למחצית ביתרון מבטיח בן 21 נקודות, יתרון בו החזיקה גם בתום 30 דקות של כדורסל. את הרבע הרביעי הקבוצה הפולנית פתחה עם ריצת 1:11 והחוסן המנטלי עליו דיברו לאחר המשחק בהחלט שיחק תפקיד הפעם שכן האדומים לבנים שראו כיצד היריבות מול שיחקו חוזרות מפיגור דו ספרתי הפעם השחקנים הגיבו טוב ואפילו טוב מאוד.

בסביבת הקבוצה בונים על הניצחון שיוסיף לביטחון לאחר שלושת ההפסדים האחרונים, אתמול הגיעה לה גם תרומה ממספר רב של שחקנים כשארבעה סיימו את המשחק בדו ספרתי וכשיובל זוסמן, שלא קלע בשני המשחקים האחרונים, סיפק אתמול מבחינה מספרית את משחקו הטוב ביותר, ובהפועל ירושלים מצפים כמובן מכל מי שתרם הפעם לספק את הסחורה גם להבא. הירושלמים שיפרו את מאזנם לשני ניצחונות אל מול שני הפסדים לאחר ארבעה מחזורים וכשביום שבת חניכיו של אלון יארחו את הפועל העמק וביום שלישי יארחו בהיכל על שם ראנקו זראביצ'ה את אריס סלוניקי.

גג'ארד הארפר וג'ורדן ג'יימס (מיכל בן גיגי, הפועל ירושלים)

רועי הובר שסיים את המשחק עם שורה סטטיסטית של 9 נקודות, 3 אסיסטים וריבאונדים אליהם הוסיף 2 חטיפות, אמר לאחר המשחק: “המשכנו לשחק את הכדורסל שלנו גם כשהם רצו והיה להם מומנטום. עשינו את העבודה הצלחנו לשמור על היתרון זה ניצחון חשוב וממשיכים הלאה”.

איך הרגשת על המגרש?
”הרגשתי טוב, אני שמח שהיה לי משחק טוב ואני עוד יותר שמח שהקבוצה ניצחה ואני מחכה כבר לשבת לחזור לנצח גם בליגה”.

רועי הובר (רדאד גרועי הובר (רדאד ג'בארה)

על חזרת המשחקים לארץ: “וואו, בשורה מדהימה, הכי כיף שיכול להיות אנחנו לא יכולים לחכות כבר לחזור ולשחק בארץ מול האוהדים שלנו גם ביורוקאפ, אני מדמיין את הארנה מלאה ושאנחנו מנצחים וכיף מאוד. הבשורה הזו היא רק נגזרת של מה שחשוב באמת שכל החטופים חזרו ואנחנו לא יכולים לחכות כבר ולחזור לשחק בארץ”.

