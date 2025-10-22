יום רביעי, 22.10.2025 שעה 10:14
4167-1992מכבי ת"א
4159-1852הפועל ת"א
3162-1772עירוני רמת גן
3143-1562הפועל ירושלים
3176-1782עירוני קריית אתא
3192-1872הפועל ב"ש/דימונה
3161-1542הפועל גליל עליון
3172-1642אליצור נתניה
3169-1602הפועל העמק
3164-1542מכבי רעננה
277-781הפועל חולון
2174-1532עירוני נס ציונה
2172-1442מכבי ראשל"צ
195-941בני הרצליה

כל מה שצריך לדעת לקראת מכבי ת״א נגד ריאל

המחזור השישי ביורוליג יפגיש בין שתי יריבות ותיקות הערב ב-21:05. הבלאנקוס עברו קיץ של שינויים, בעוד הצהובים של קטש מחפשים ניצחון "ביתי" ראשון

|
שחקני מכבי תל אביב חוגגים (Djordje Kostic)
שחקני מכבי תל אביב חוגגים (Djordje Kostic)

המחזור השישי של היורוליג העונה מביא עימו התמודדות שכמעט תמיד סיפקה את הסחורה, מכבי תל אביב של עודד קטש נגד ריאל מדריד של סרג’יו סקריולו, לשעבר של צ’וס מתאו ולשעבר של פאבלו לאסו בשנים האחרונות.

הבלאנקוס עברו מספר שינויים בשנים האחרונות, והם מגיעים למחזור השישי עם פנים מוכרות לצד פנים חדשות, כשצפוי שינוי נוסף בסגל. הצהובים כחולים בעצמם מחפשים חיזוקים בשוק, אך הערב (רביעי, 21:45), שישה מחזורים אל תוך העונה, מכבי תל אביב תחפש להשיג את ניצחון “הבית” הראשון שלה לעונת 2025/26.

ריאל מדריד עדיין מוכשרת ועמוקה, אך לא בטוח שמדובר באותה הגרסה שסיימה את העונה שעברה במשחק הרביעי מול אולימפיאקוס, זו שהמשיכה לפיינל פור. בקיץ, ריאל ראתה את דז’אנן מוסא עובר לדובאי, אך מנגד צירפה את תאו מאלדון שהגיע מווילרבאן לאחר עונה נהדרת. אליו הצטרף גרשון יאבוסלה, שכבר מרגיש כמו זיכרון רחוק, אך מעבר להגעת הרכז הצרפתי שהצטרף לפאקונדו קאמפצו, הפיזיות של עוסמאן גארובה קיבלה גיבוי גם בהחתמתו של צ’ומה אוקקה.

גרשון יאבוסלה (אינסטגרם)גרשון יאבוסלה (אינסטגרם)

הקבוצה של סקריולו, שחזר למדריד רק בקיץ האחרון, מחזיקה בעומק מרשים בעמדות הפורוורד, עם שמות כמו טריי ליילס, דויד קרמר, איזן אלמאנסה וכמובן הכישרון האיטלקי גבריאל פרוצ’ידה. גם אם ברונו פרננדו צפוי לעזוב את הבלאנקוס, העומק הקיים מאפשר למדריד גמישות ואיכות. מדובר למעשה בקבוצה הראשונה שהכניעה את אולימפיאקוס העונה, לאחר שהפסידה במחזור הפתיחה לוירטוס בולוניה באיטליה.

מדריד השלימה רצף של שלושה ניצחונות ביתיים לפני שהפסידה במחזור החמישי על אדמת בלגרד לכוכב האדום, בדרך למאזן של 3:2. בתום העונה שעברה לא חסרו שאלות סביב הבלאנקוס.

צ’וס מתאו אמנם זכה ביורוליג בקובנה והוביל את קבוצתו גם בברלין, אך השנה שעברה הייתה הראשונה של מדריד מחוץ למעמד הפיינל פור מאז עונת 2020/21, אז הודחה בשלב הפלייאוף על ידי אנאדולו אפס שזכתה בתואר.

עודד קטש (מרטין גוטדאמק)עודד קטש (מרטין גוטדאמק)

ריאל מדריד חזרה למעמד היוקרתי בעונת 2010/11 (שהייתה למעשה ההעפלה הראשונה מאז שקמה הליגה במתכונתה החדשה), ומאז החמיצה רק ארבעה פיינל פורים, כאשר חשוב להזכיר שעונת 2019/20 לא שוחקה במלואה בעקבות מגפת הקורונה.

ברחבי אירופה עלו תהיות סביב עזיבתו של מתאו, שכן בין 2022 ל-2025 המאמן הספיק לזכות ביורוליג, בשתי אליפויות ספרד, בשני גביעי סופרקאפ ובגביע קופה דל ריי אחד. מדובר בפרידה שהגיעה דווקא לאחר תקופה מוצלחת, מה גם שמבחינת סגל, בשנה שעברה היה פחות טוב מזה של השנה, ובוודאי פחות טוב מזה שלפני שנתיים.

המטרות ברורות, כמו גם הציפיות מסקריולו, שעד לפני שנתיים עמד על הקווים של וירטוס בולוניה ושל נבחרת ספרד. בסופו של דבר, השניים למעשה החליפו תפקידים, כשמתאו מונה למאמן נבחרת ספרד, בעוד סקריולו שב לספסל של מדריד לראשונה מאז 2002.

שחקני מכבי תל אביב בסיום הדרבי (ראובן שוורץ)שחקני מכבי תל אביב בסיום הדרבי (ראובן שוורץ)
