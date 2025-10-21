"לא יכול להפסיק לדמיין את היורוקאפ בישראל"

אחרי שני הפסדים רצופים ביורוקאפ ושלושה כאלה בסך הכל בכל המסגרות, הפועל ירושלים חזרה לנצח הערב (שלישי). הקבוצה מהבירה פגשה בבלגרד “הביתית” את שלאסק וורוצלאב ורשמה 69:86 משכנע, ששחרר קצת אוויר ואפשר לה לחגוג במסגרת המפעל האירופי.

המאמן יונתן אלון, דיבר בתום ההתמודדות: “איך ניצחנו את המשחק? שמרנו על פוקוס, לא זזנו מתוכנית המשחק שלנו גם אם הם קלעו כמה זריקות עלינו. לא עשינו דברים טקטיים מיוחדים, הכל היה עניין של ריכוז, אופי והגנה. שמרנו כל הזמן ועכשיו אנחנו צריכים להמשיך לעשות את זה גם בשבת”.

האיש על הקווים של הירושלמים נשאל גם על תחושותיו לגבי ההודעה המשמחת, על כך שהמשחקים האירופיים יחזרו לישראל החל מדצמבר: “לא יכול להפסיק לדמיין את המשחק מול ונציה עם האוהדים שלנו בגב שלנו ביורוקאפ, זה כיף גדול”.

יובל זוסמן (מיכל בן גיגי, הפועל ירושלים)

האתגר הבא של הפועל ירושלים יהיה בסוף השבוע (25.10) נגד הפועל העמק במחזור התשיעי של ליגת ווינר סל. בשבת הקודמת אלון וחניכיו נכנעו להפועל חולון בנקודה הפרש, ומול הצפוניים ינסו להמשיך לרכב על המומנטום מהיורוקאפ כדי לחזור למסלול גם בזירה המקומית.