רשמית: ברצלונה לא תשחק מול ויאריאל במיאמי

המשחק של ברצלונה במיאמי בוטל, כך הודיעו רשמית בלה ליגה הערב (שלישי). הקטלונים היו אמורים לשחק במקום בחוץ נגד ויאריאל אצל הצוללת הצהובה, דווקא על אדמת ארצות הברית ביוזמה די מוזרה של הליגה הספרדית, אך כאמור זה לא יקרה.

העניין גרר תגובות רבות בספרד, ובעיקר בעיקר מצד היריבה הלבנה ריאל מדריד, שיצאה בפומבי נגד אותה התמודדות בטענה לחוסר הוגנות משום שלבארסה למעשה לא יהיה משחק חוץ קשה ומאתגר במיאמי כמו שיכול להיות לה באצטדיון הלה סרמיקה של הצהובים.

אותו משחק של הבלאוגרנה נגד קבוצתו של מנור סולומון תתקיים כרגיל בחודש דצמבר בבית של ויאריאל, דבר שבוודאי ירגיע את הרוחות כעת. רק היום אגב, שוער הבלאנקוס טיבו קורטואה יצא נגד האירוע וגרס כי זה “מעוות את התחרות”. הוא גם תקף את הלה ליגה וטען שהיא “עושה מה שבא לה”.

חאבייר טבאס, נשיא לה ליגה. לא יקבל משחק במיאמי (IMAGO)

כל זה קורה כמה שעות לאחר שריאל הגישה תלונה למועצת הספורט הספרדית (CSD) עם התנגדות לאותו משחק במחזור ה-17 בארה”ב. אז מה בעצם קרה? חברת ‘רלוונט’, החברה שהייתה אמונה על ארגון המפגש במיאמי, החליטה לבטל אותו “בשל חוסר הוודאות שנוצר בספרד בשבועות האחרונים”.

כזכור, גם שאר הקבוצות בליגה הספרדית הביעו מחאה על המשחק במיאמי, כשבחרו לא לשחק במחזור האחרון ב-20 השניות הראשונות משריקת הפתיחה. אפילו קפטן הקטלונים, פרנקי דה יונג, אמר בפומבי כי הוא לא מתלהב מהרעיון בלשון המעטה. אז בסופו של דבר, אף אחד לא יטוס לשום יבשת אחרת – ברצלונה נגד ויאריאל ישוחק על אדמת ספרד.

מנור סולומון, מחכה להזדמנות נגד ברצלונה (IMAGO)

הצהרת לה ליגה

“לה ליגה מצטערת מאוד על כך שפרויקט זה, אשר היווה הזדמנות היסטורית וחסרת תקדים בכדורגל הספרדי, אינו יכול להתקיים. קיום משחק רשמי מחוץ לגבולותינו היה צעד מכריע בהתרחבות הגלובלית של התחרות שלנו, חיזוק הנוכחות הבינלאומית של המועדונים, מיצוב השחקנים ומותג הכדורגל הספרדי בשוק אסטרטגי כמו ארצות הברית.

הפרויקט עמד במלואו בתקנות הפדרציה ולא פגע בשלמות התחרות, כפי שאושררו על ידי המוסדות המוסמכים המפקחים על עמידתם, אשר התנגדו מסיבות אחרות.

בהקשר של תחרותיות עולמית גוברת, שבה ליגות כמו הפרמייר ליג ותחרויות כמו ליגת האלופות של אופ"א ממשיכות להגדיל את טווח ההגעה שלהן ואת יכולתן לייצר משאבים, יוזמות כגון זו חיוניות להבטחת הקיימות והצמיחה של הכדורגל הספרדי.

ויתור על הזדמנויות מסוג זה פוגע ביצירת הכנסות חדשות, מגביל את יכולתם של מועדונים להשקיע ולהתחרות, ומפחית את ההישג הבינלאומי של כל המערכת האקולוגית של הכדורגל הלאומי”.