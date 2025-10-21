קריית אתא הפתיעה עם מהפך ו-2:3 על המעפיל

המחזור הראשון של ליגת העל לגברים בכדורעף התקיים היום (שלישי), כאשר במשחק המרתק של המחזור, ניצחה קריית אתא את המעפיל בחוץ 2:3, עם מערכה חמישית מותחת במיוחד שהסתיימה בשובר שוויון. הדאבליסטית מכבי יעדים תל אביב והפיינליסטית מטה אשר/עכו החלו את העונה בניצחונות על אשדוד ורחובות, הוד השרון גברה בחוץ על עיילבון, ואילו כפר סבא ניצחה את הפועל ירושלים.

המעפיל/עמק חפר/מנשה – קריית אתא 3:2 (21:25, 25:16, 24:26, 25:13, 19:17)

איזה משחק נהדר וצמוד קיבלנו הערב בקיבוץ עין החורש, המערכה הראשונה הלכה למעפיל, את השנייה ניצחה קריית אתא בקלות יחסית, המערכה השלישית הייתה צמודה והוכרעה רק בשובר שוויון לטובת קריית אתא, המעפיל החזירה ברביעית ואילו במערכה החמישית היה לנו מותחן של ממש שהסתיים רק בשובר שוויון מאוחר ובניצחון של קריית אתא.

מאמן קריית אתא, גיא הולצמן, אמר בסיום: “אני מאוד גאה בשחקנים, המעפיל קבוצה טובה עם שלושה זרים חזקים וישראלים טובים. היינו בהרכב חסר אבל כל מי ששיחק התעלה ונלחם. אני רוצה לציין את אנדרה, הקפטן, שאחרי שהתאמן כקבלן בכל ההכנה לעונה שיחק כמצליב וסיים משחק מעולה. בכלל, זו פתיחה טובה וזה נותן הרגשה טובה שגם בהרכב חסר, עם זר שנחת אתמול, החבר'ה נתנו ממש וזה התבטא גם ברצון וגם ביכולת. אתה רואה שקבוצה מתחילה להתחבר ובעיקר רוצה ולא מוותרת”.

המעפיל - קריית אתא (אריאל בורנשטיין)

הפועל כפר סבא – הפועל ירושלים 0:3 (18:25, 24:26, 12:25)

המערכה הראשונה הלכה די בקלות לקבוצה מהשרון. המערכה השנייה הייתה צמודה, כשסנצ'ז מכפר סבא העלה ל-12:15, אך ירושלים לא נבהלה והצליחה להשוות ל-16:16. כפר סבא שוב פתחה פער ועלתה ל-19:23, וסאוזה עם הנחתה מוצלחת קבע 20:24.

אלא שירושלים בקאמבק אדיר השוותה ל-24:24. הנחתה של כתריאל מכפר סבא וטעות של ירושלים נתנו את המערכה השנייה לקבוצה מהשרון. גם המערכה השלישית החלה בצורה צמודה, אלא שממצב של 5:6 לכפר סבא באה נקודה של סאוזה, ולחץ של הפועל כפר סבא העלה את הקבוצה ל-6:12. זה היה כבר יתרון שירושלים לא הייתה יכולה למחוק בדרך לניצחון של כפר סבא במערכה ובמשחק כולו. בהפועל כפר סבא הצטיינו פונגרה עם 14 נקודות (3 אייסים), ולופז וכתריאל עם 10 נקודות כל אחד. בהפועל ירושלים הצטיין וולנסצ'י עם 17 נקודות.

קפטן הפועל כפר סבא, ליאור ויינשטוק, אמר בסיום המשחק: “אנחנו שמחים שכל הקהל הגיע, עודד ועזר לנו. התחלנו את העונה מאוד מאוד חזק, התאמנו, היו הרבה עליות וירידות, והנה, השקענו בשביל הדבר הזה. במחזור הבא יש לנו משחק קשה מול עיילבון, אבל כל משחק שלנו בליגה יהיה קשה. ומשם יהיו כל פעם עליות וירידות, אבל אנחנו נצטרך תמיד להישאר ביחד בשביל לדחוף קדימה, ואנחנו צריכים את הקהל הנהדר שלנו”.

מכבי יעדים תל אביב – מכבי אשדוד 0:3 (22:25, 16:25, 13:25)

אשדוד כפתה משחק צמוד על הדאבליסטית במערכה ראשונה שהסתיימה ב-22:25, והמערכה השנייה החלה בצורה שוויונית, כאשר במצב של 11:11 סוקולוב הוותיק בהנחתה נהדרת קבע 11:12, אייס של הידלגו העלה את הקבוצה של גל גלילי ל-11:13, טעות של אשדוד ועוד אייס של סוקולוב כבר העלו את מכבי ת"א ל-12:16, אייס של ססלר העלה ל-13:19 ומכאן הדרך לניצחון במערכה הייתה קלה.

שחקני מכבי ת"א יעדים מאושרים (רינת ורדי)

המערכה השלישית נפתחה בצורה מוחצת עבור הצהובים מתל אביב שפתחו ב-0:6, אשדוד עוד ניסתה להתקרב אבל מכבי תל אביב שלטה במערכה וניצחה אותה ואת המשחק כולו. במכבי יעדים תל אביב הצטיינו אסטנגו עם 14 נקודות והידלגו עם 13 נקודות (3 אייסים). באשדוד הצטיינו: סוארה ואפונזה עם 9 נקודות כל אחד.

מכבי יעדים ת"א (רינת ורדי)

חגיגות במכבי יעדים ת"א (רינת ורדי)

הפועל גליל מטה אשר/ עכו - מכבי SVA רחובות 0:3 (13:25, 13:25, 13:25)

מטה אשר/עכו הפינליסטית בגמר הפלייאוף פתחה היטב את העונה עם ניצחון חלק בשלוש מערכות על רחובות, השחקנים של נועם כץ ממטה אשר שלטו במשחק ונראו מצוין כבר במשחק הראשון של העונה. במטה אשר הצטיינו רדזיוק ומרון עם 11 נקודות כל אחד, כאשר לנועם אריאל היו 4 אייסים. ברחובות הצטיין ביג'לוביץ עם 10 נקודות.

שחקני מטה אשר מאושרים (שמעון קנלמן)

שחקני מטה אשר (שמעון קנלמן)

מ.ס עיילבון – מכבי מוסינזון הוד השרון 3:0 (25:21, 25:23, 26:24)

משחק צמוד בעיילבון, ממצב של 15:15 במערכה הראשונה, השחקנים של אלכס שפרנוביץ' מאמן הוד השרון לחצו על הדוושה ועשו שלוש נקודות, עיילבון עוד צימצמה מעט אבל הוד השרון ניצחה את המערכה הראשונה. המערכה השנייה התנהלה ביתרון קטן של הוד השרון לאורך כל המערכה, כשבסופו של דבר הסתיימה בניצחונה. גם המערכה השלישית הייתה צמודה מאוד אבל בסיומה ניצחה הוד השרון בשובר שוויון.