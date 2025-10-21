יום שלישי, 21.10.2025 שעה 23:39
כדורגל עולמי

"פרמין הזריק דלק, ברצלונה מלחיצה את ריאל"

ביטחון בקטלוניה וחשש במדריד אחרי ה-1:6 על אולימפיאקוס: "בארסה השיבה לעצמה את מהותה". וגם: ההישג של כובש השלושער והקשר לרמונטדה מול פ.ס.ז'

|
פרמין לופס בטירוף (IMAGO)
פרמין לופס בטירוף (IMAGO)

את המשחק האחרון בליגה הספרדית ברצלונה ניצחה, אך זה היה בתוספת הזמן אחרי הסתבכות ועם טעם מר בשל הרחקתו של האנזי פליק. הערב (שלישי), הבלאוגרנה עלו למחזור השלישי של שלב הליגה בליגת האלופות וכבר לא הותירו מקום לספק עם 1:6 מוחץ על אולימפיאקוס – רגע לפני הקלאסיקו הגדול נגד ריאל מדריד (ראשון, 17:15 שידור חי בערוץ ONE).

בתקשורת הקטלונית חגגו כמובן, כשהשלושער של פרמין לופס היה במוקד: “פרמין דוחף את בארסה לכיוון הברנבאו”, נכתב ב’מונדו דפורטיבו’, שם הוסיפו על הקשר: “רוצח מול השער, השלים את השלושער הראשון בקריירה הבוגרת שלו”. ב’ספורט’ הגדילו לתאר: “פרמין הזריק דלק לברצלונה, שהשיבה לעצמה את מהותה”. אגב, מצטיין המשחק הוא הספרדי הראשון שכובש שלושה שערים עבור הקטלונים בצ’מפיונס.

בצד המדרידאי, התייחסו גם כן ליכולת של אלופת ספרד לקראת הקרב הענק מול הבלאנקוס: “בארסה נראית טוב יותר לפני הקלאסיקו”, רשמו ב’מארקה’ ולא שכחו לומר כי “השערים האלה יעמדו למבחן אצל ריאל מדריד”. ב’אס’ רשמו: “ברצלונה הפעילה לחץ”, והעבירו ביקורת על האדום שספגו היוונים: “כרטיס גבולי שחתך להם את הכנפיים”.

שחקני ברצלונה חוגגים (IMAGO)שחקני ברצלונה חוגגים (IMAGO)

טרם שריקת הפתיחה, עוד לפני שפרמין כיכב, אחד הסיפורים הגדולים היה דרו פרננדס בן ב-17 שפתח ב-11 של פליק. הוא מסר לפרמין בשער השני והפך לשחקן השני הצעיר ביותר שבישל בהופעת הבכורה שלו בליגת האלופות. ואם כבר מספרים, ברצלונה כבשה שישה שערים במסגרת אירופית לראשונה מאז ה-1:6 המפורסם על פאריס סן ז’רמן, באותה רמונטדה מ-2017.

