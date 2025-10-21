הספורטיאדה החלה: הרבה יותר מתחרות ספורט

אחרי שנתיים של המתנה וציפייה, הספורטיאדה ה-41 נפתחה הערב (שלישי) באירוע הפתיחה שנערך באילת. אירוע הספורט העממי הגדול בישראל, שמהווה את רגעי השיא בליגה למקומות עבודה, חוזר לאחר שלא התקיים בשנתיים האחרונות בשל המצב הביטחוני, בניהול מרכז הפועל וההסתדרות.

הערב נערך אירוע הפתיחה ברחבת האירועים של מלון הספורט, שהיה יריית הפתיחה לשלושת ימי התחרויות הקרובים, בהם ייקחו חלק כ-10,000 ספורטאים וספורטאיות ממאות מקומות עבודה מכל רחבי המשק. הם מתחרים במגוון רחב של ענפי ספורט, כאשר כל אחד מהם מייצג את מקום עבודתו.

ספורטיאדה (רדאד ג'בארה)

הקהל באירוע (רדאד ג'בארה)

בין החברות, הארגונים והגופים שמשתתפים באירוע: משרדי ממשלה, רשויות, כוחות ביטחון והצלה, בנקים, מוסדות אקדמיים, חברות תקשורת ותעופה, מפעלי מזון, חברות ביטוח, מרכזים רפואיים, רשויות מקומיות, חברות ממשלתיות ועוד גופים רבים מכל המגזרים במשק. באירוע לוקחים חלק גם כ-500 מתנדבים וכ-200 שופטים, בתחרויות ומשחקים שיתקיימו במגרשי הספורט ובחוף הים.

עדן חסון (רדאד ג'בארה)

ארנון בר דוד, יו״ר ההסתדרות, אמר בטקס: “השנה, יותר מכל שנה אחרת, הספורטיאדה היא לא רק אירוע ספורטיבי אלא קו הזינוק לשגרה שפויה במדינה שפויה. בשנתיים האחרונות, עובדים ועובדות עשו הכל כדי להניע את המשק גם בזמנים הקשים ביותר של המדינה. אנחנו עם שלא משאיר אף אחד מאחור. על המגרש אין פערים ואין מחיצות, אנחנו מתחרים זה בזה אבל בסוף יש כאן נבחרת אנושית אחת. הניצחון האמיתי הוא לא רק במגרש, אלא באחדות בנינו”.

מנכ”לית מרכז הפועל, כנרת צדף, אמרה: ״אחרי שנתיים מאתגרות שבהן נאלצנו לוותר על הספורטיאדה, אנחנו גאים ונרגשים להחזיר את האירוע המרכזי הזה לעובדי המשק. הספורטיאדה היא הרבה יותר מתחרות ספורט - היא סמל לחוסן, לקהילתיות ולאחדות של החברה הישראלית. אנו פוגשים בימים אלו אלפי ספורטאים שמייצגים את הטוב והחזק שבנו, ומוכיחים שוב שהספורט מחבר ומחזק אותנו גם בתקופות הקשות ביותר״.

כנרת צדף (רדאד ג'בארה)

פרוספר בן חמו, יו"ר מרכז הפועל, ציין: ״הספורטיאדה היא גולת הכותרת של הפעילות הספורטיבית העממית בישראל. אחרי תקופה של אי-ודאות וביטולים, אנחנו שמחים לראות את כל מקומות העבודה חוזרים לשגרה הספורטיבית ולערכים שהספורט מייצג - יריבות הוגנת, עבודת צוות והישגיות. מרכז הפועל ימשיך להשקיע מאמצים ומשאבים בקידום הספורט העממי, משום שאנו רואים בו כלי מרכזי לחיזוק החברה הישראלית ולשיפור איכות החיים של העובדים”.

פרוספר בן חמו (רדאד ג'בארה)

רועי יעקב, מ״מ יו״ר ההסתדרות, הוסיף: “כשקשה, מרימים את הראש ולא את הידיים - כך אמר איתי מרציאנו ז״ל שנפל ב-7 באוקטובר. השנתיים המאורעות היו קשות ומאתגרות, בהן החלטנו כעם להרים את הראש ולא את הידיים. כולנו התגייסנו למאבק, איש איש בדרכו. בכל תחום במשק - חבריי ראשי הוועדים, יחד עם העובדים והעובדות המסורים, הוכחתם מסירות שמחממת את הלב. אני שמח להיות חלק מהספורטיאדה, במיוחד השנה, בה אנחנו מתחילים את הריפוי לנפש באמצעות הספורט”.

רועי יעקב (רדאד ג'בארה)

דודו בצלאל מנכ״ל ההסתדרות אמר: “הספורט מחבר בין אנשים, זו לא קלישאה אלא עובדה. היום כולנו קבוצה אחת גדולה. שובם של החטופים החיים הפכה את השמחה לגדולה, אבל ליבנו עם המשפחות שלא יזכו לראות את יקיריהם ועם מי ששבים הביתה להליך של ריפוי. בזכותם אנחנו פה. הספורט מביא לחברה תועלת גדולה ואני רוצה לראות עוד ועוד עוסקים בספורט. תהנו מהמשחקים״.

אלי לנקרי (רדאד ג'בארה)

ראש העיר אילת, אלי לנקרי, אמר: “כיף שחזרתם לאילת אחרי שנתיים, התגעגענו אליכם. הספורטיאדה זה האירוע הכי גדול, מרגש וכיפי. אני מאחל לכם שתהיה ספורטיאדה מוצלחת”.

