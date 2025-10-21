ליגת נערים א': ניצחון דרמטי למ.ס אשדוד

המחזור השביעי בליגת העל של שנתון נערים א' ננעל הערב (שלישי) במשחק דרמטי ושנוי במחלוקת, כאשר קבוצת 'צו פיוס' של מ.ס אשדוד ניצחה 2:3 את מחזיקת גביע השנתון, הפועל פ"ת. בכך רשמה הקבוצה ניצחון שני ברציפות, לאחר שבחמשת המחזורים הראשונים צברה נקודה אחת בלבד. במהלך המשחק, שלושה שחקנים מאשדוד ושחקן נוסף מהפועל פ"ת ספגו כרטיסים צהובים והוצאו למספר דקות על ידי שופט המשחק. מעדי ראיה נמסר כי הדבר נבע מכך שמגיני העצם שלהם היו נמוכים מדי.

כבר בדקה השנייה נכבש השער הראשון: ניסיון מסירה כושל של שחקן הגנה מהפועל פ"ת הגיע להילאי שוקני, שהתקדם עם הכדור ובעט מ-20 מטרים לרשת, מה שהעלה את אשדוד ליתרון 0:1.

בדקה ה-19 אשדוד הכפילה את היתרון: חדירה לרחבת פ"ת מהאגף השמאלי הסתיימה בבעיטה שנהדפה בצורה לא טובה על ידי השוער האורח. נועם נחמני הסתער על הכדור החוזר ובעט מקרוב לרשת, וקבע 0:2 לזכות אשדוד.

בדקה ה-42 הגיע תורה של הפועל פ"ת לצמצם: נתנאל טפרה חדר לרחבת אשדוד מצד שמאל ובעט כדור שנהדף על ידי שוער אשדוד. לאחר הרחקה לא מוצלחת של הגנת אשדוד, מתן בסנט השתלט על הכדור ובעט ממפתן הרחבה לרשת, מה שקבע את תוצאת המחצית הראשונה - 1:2 לזכות אשדוד.

הפועל פ"ת עלתה נחושה למחצית השנייה ובדקה ה-50 הצליחה להשוות: משחק צירופים נאה הסתיים בבעיטה מטווח קצר של גיא שונשיין, שקבע שוויון 2:2.

המשחק המשיך במגמה התקפית משני הצדדים, אך מי שחגגה בסיום היא מ.ס אשדוד, שבדקה ה-96 הצליחה לכבוש את שער הניצחון בדחיקה של נועם נחמני, שהשלים צמד וקבע את תוצאת המשחק - ניצחון 2:3 לזכות אשדוד.

אמיר שוויקי, מאמן אשדוד שמונה לפני שני מחזורים וכבר סופר שני ניצחונות, אמר בסיום: “יצאנו לדרך חדשה לפני הפגרה. אנחנו עובדים קשה ומתקדמים מאימון לאימון, תוך דגש על משמעת וחיזוק פרמטרים מקצועיים. באנו מוכנים למשחק ופתחנו בצורה מצוינת, אבל המומנטום התהפך והפועל פ"ת הצליחה לחזור למשחק.

“המשחק המשיך בקצב גבוה ואני שמח שלקראת סופו הצלחנו להשיג ניצחון. אנחנו צריכים להמשיך לעבוד קשה כדי לייצר עוד ניצחונות ולהמשיך במשימה החשובה ביותר - פיתוח השחקנים להמשך הדרך”.

בשבוע הבא, מרבית משחקי המחזור בליגת העל ייערכו ביום שלישי. הפועל פ"ת תארח את מכבי נתניה, בעוד שמ.ס אשדוד תתארח אצל המוליכה בעלת המאזן המושלם, מכבי ת"א.