יום שלישי, 21/10/2025, 22:00אצטדיון לוטו פארקליגת האלופות - מחזור 3
אינטר
דקה 82
0 4
שופט: גלן נייברג
אוניון סט. ז'ילואז
קרלוס אוגוסטו במאבק עם ענאן חלאילי (IMAGO)
קרלוס אוגוסטו במאבק עם ענאן חלאילי (IMAGO)

הדרך של אחד הישראלים הבכירים, ענאן חלאילי, בליגת האלופות, ממשיכה הערב (שלישי), כשבשעה זו הוא פוגש עם סן ז’ילואז את אינטר הגדולה במסגרת המחזור השלישי.

ענאן חלאילי וחבריו נמצאים בתקופת שינויים. המאמן סבסטיאן פוקוניולי עבר למונאקו ובמקומו מונה אקס הפועל באר שבע, דויד הובר, שפתח את דרכו עם שלוש נקודות מול שרלרואה בליגה הבלגית, אך כעת פוגש מבחן קשה פי כמה, בדמות סגנית אלופת אירופה.

הנראזורי החלו להתייצב תחת מאמנה החדש כריסטיאן קיבו, נצמדו לפסגת הטבלה בסרייה א’ אחרי 0:1 על רומא ורוצים לחבר ניצחון שלישי ברצף בליגת האלופות כדי להישאר מושלמים.

מחצית שניה
  • '61
  • חילוף
  • רודריגז נכנס במקום פרומיס
  • '61
  • חילוף
  • רסמוסן פינה את מקומו לגיגר
  • '61
  • חילוף
  • חילוף משולש אצל המארחת: אל חאג' פינה את מקומו לראול פלורוש
  • '59
  • חילוף
  • כובש השער השלישי צ'להאנולו פינה את מקומו לסוצ'יץ'
  • '59
  • חילוף
  • פדריקו דימארקו נכנס במקום אלסנדרו בסטוני
  • '58
  • חילוף
  • חילוף משולש אצל אינטר: מרטינס כובש השער השני פינה את מקומו לבוני
שחקני אינטר חוגגים שער (IMAGO)שחקני אינטר חוגגים שער (IMAGO)
הקאן צ'להאנולו חוגג שער (IMAGO)הקאן צ'להאנולו חוגג שער (IMAGO)
  • '53
  • שער בפנדל
  • שער! אינטר עלתה ליתרון 0:3: צ'להאנולו ניגש לבעיטת העונשין, זרק את השוער ימינה ובעט שמאלה כדי לעלות את קבוצתו ליתרון של שלושה שערים
  • '53
  • החלטת שופט
  • לאחר נגיעת יד של קמיאל ואן דה פרה ברחבה, מערכת ה-VAR קראה לשופט, שהחליט להצביע על הנקודה הלבנה
  • '46
  • חילוף
  • חילוף באינטר: אקאנג'י החליף את סטפן דה פריי
מחצית ראשונה
לאוטרו מרטינס חוגג עם פיו אספוסיטו (IMAGO)לאוטרו מרטינס חוגג עם פיו אספוסיטו (IMAGO)
לאוטרו מרטינס חוגג שער (IMAGO)לאוטרו מרטינס חוגג שער (IMAGO)
  • '45+1
  • שער
  • שער! אינטר עלתה ליתרון 0:2: דומפריס הוביל כדור באגף הימני, העביר מסירה לאספוסיטו שהיה בתוך הרחבה, והאיטלקי מסר בנגיעה למרטינס שהכניע את שוער היריבה בדרך ליתרון כפול
שחקני אינטר חוגגים עם דנזל דומפריס (IMAGO)שחקני אינטר חוגגים עם דנזל דומפריס (IMAGO)
דנזל דומפריס חוגג שער (IMAGO)דנזל דומפריס חוגג שער (IMAGO)
  • '41
  • שער
  • שער! אינטר עלתה ליתרון 0:1: כדור קרן שהוגבה לרחבה פגש את ראשו של ביסק, שנגח למטה לעבר דומפריס, וההולנדי כבש מקרוב את היתרון
  • '31
  • כרטיס צהוב
  • סטפן דה-פריי קיבל כרטיס צהוב
  • '23
  • החמצה
  • הקאן צ'להאנולו שיגר בעיטה לעבר השער של הבלגים, אך השוער עצר טוב את הניסיון של הטורקי
  • '16
  • החמצה
  • האיטלקים התחילו להיכנס למשחק, וכדור רוחב של מרטינס כוון לעבר אספוסיטו, אך לחלוץ לא התחברה הבעיטה והיא הלכה החוצה
לאוטרו מרטינס מוקף בשחקני סן ז'ילואז' (IMAGO)לאוטרו מרטינס מוקף בשחקני סן ז'ילואז' (IMAGO)
  • '3
  • החמצה
  • מאותה הקרן, קבוצתו של חלאילי המשיכה להפעיל לחץ. מתיה רסמוסן בעט מימין לאחר הרחקה של לאוטרו מרטינס, אך זומר הדף את הכדור מעל המשקוף
  • '3
  • החמצה
  • הבלגים פתחו נהדר את המשחק, וכדור ארוך הגיע לחלוץ, הוא פרץ לרחבה אך הוא סחט הדיפה אדירה מיאן זומר שהוציא לקרן
שחקני אוניון סן ז'ילואז' לפני המשחק (IMAGO)שחקני אוניון סן ז'ילואז' לפני המשחק (IMAGO)
  • '1
  • החלטת שופט
  • השופט גלן נייברג שרק והוציא את ההתמודדות לדרך!
