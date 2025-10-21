הרכבים וציונים



קרלוס אוגוסטו במאבק עם ענאן חלאילי (IMAGO) קרלוס אוגוסטו במאבק עם ענאן חלאילי (IMAGO)

הדרך של אחד הישראלים הבכירים, ענאן חלאילי, בליגת האלופות, ממשיכה הערב (שלישי), כשבשעה זו הוא פוגש עם סן ז’ילואז את אינטר הגדולה במסגרת המחזור השלישי.

ענאן חלאילי וחבריו נמצאים בתקופת שינויים. המאמן סבסטיאן פוקוניולי עבר למונאקו ובמקומו מונה אקס הפועל באר שבע, דויד הובר, שפתח את דרכו עם שלוש נקודות מול שרלרואה בליגה הבלגית, אך כעת פוגש מבחן קשה פי כמה, בדמות סגנית אלופת אירופה.

הנראזורי החלו להתייצב תחת מאמנה החדש כריסטיאן קיבו, נצמדו לפסגת הטבלה בסרייה א’ אחרי 0:1 על רומא ורוצים לחבר ניצחון שלישי ברצף בליגת האלופות כדי להישאר מושלמים.