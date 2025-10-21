מערכת ONE
21/10/2025 22:00
קרלוס אוגוסטו במאבק עם ענאן חלאילי (IMAGO)
הדרך של אחד הישראלים הבכירים, ענאן חלאילי, בליגת האלופות, ממשיכה הערב (שלישי), כשבשעה זו הוא פוגש עם סן ז’ילואז את אינטר הגדולה במסגרת המחזור השלישי.
ענאן חלאילי וחבריו נמצאים בתקופת שינויים. המאמן סבסטיאן פוקוניולי עבר למונאקו ובמקומו מונה אקס הפועל באר שבע, דויד הובר, שפתח את דרכו עם שלוש נקודות מול שרלרואה בליגה הבלגית, אך כעת פוגש מבחן קשה פי כמה, בדמות סגנית אלופת אירופה.
הנראזורי החלו להתייצב תחת מאמנה החדש כריסטיאן קיבו, נצמדו לפסגת הטבלה בסרייה א’ אחרי 0:1 על רומא ורוצים לחבר ניצחון שלישי ברצף בליגת האלופות כדי להישאר מושלמים.
מחצית שניה
-
'61
- רודריגז נכנס במקום פרומיס
-
'61
- רסמוסן פינה את מקומו לגיגר
-
'61
- חילוף משולש אצל המארחת: אל חאג' פינה את מקומו לראול פלורוש
-
'59
- כובש השער השלישי צ'להאנולו פינה את מקומו לסוצ'יץ'
-
'59
- פדריקו דימארקו נכנס במקום אלסנדרו בסטוני
-
'58
- חילוף משולש אצל אינטר: מרטינס כובש השער השני פינה את מקומו לבוני
-
'53
- שער! אינטר עלתה ליתרון 0:3: צ'להאנולו ניגש לבעיטת העונשין, זרק את השוער ימינה ובעט שמאלה כדי לעלות את קבוצתו ליתרון של שלושה שערים
-
'53
- לאחר נגיעת יד של קמיאל ואן דה פרה ברחבה, מערכת ה-VAR קראה לשופט, שהחליט להצביע על הנקודה הלבנה
-
'46
- חילוף באינטר: אקאנג'י החליף את סטפן דה פריי
מחצית ראשונה
-
'45+1
- שער! אינטר עלתה ליתרון 0:2: דומפריס הוביל כדור באגף הימני, העביר מסירה לאספוסיטו שהיה בתוך הרחבה, והאיטלקי מסר בנגיעה למרטינס שהכניע את שוער היריבה בדרך ליתרון כפול
-
'41
- שער! אינטר עלתה ליתרון 0:1: כדור קרן שהוגבה לרחבה פגש את ראשו של ביסק, שנגח למטה לעבר דומפריס, וההולנדי כבש מקרוב את היתרון
-
'31
- סטפן דה-פריי קיבל כרטיס צהוב
-
'23
- הקאן צ'להאנולו שיגר בעיטה לעבר השער של הבלגים, אך השוער עצר טוב את הניסיון של הטורקי
-
'16
- האיטלקים התחילו להיכנס למשחק, וכדור רוחב של מרטינס כוון לעבר אספוסיטו, אך לחלוץ לא התחברה הבעיטה והיא הלכה החוצה
-
'3
- מאותה הקרן, קבוצתו של חלאילי המשיכה להפעיל לחץ. מתיה רסמוסן בעט מימין לאחר הרחקה של לאוטרו מרטינס, אך זומר הדף את הכדור מעל המשקוף
-
'3
- הבלגים פתחו נהדר את המשחק, וכדור ארוך הגיע לחלוץ, הוא פרץ לרחבה אך הוא סחט הדיפה אדירה מיאן זומר שהוציא לקרן
-
'1
- השופט גלן נייברג שרק והוציא את ההתמודדות לדרך!