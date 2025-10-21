יום שלישי, 21.10.2025 שעה 21:33
כדורגל ישראלי

חלאילי בהרכב סן ז'ילואז, אספוסיטו יפתח באינטר

הישראלי ינסה לעזור לקבוצתו להפתיע בליגת האלופות במפגש לא פשוט מול האיטלקים ב-22:00. דייויד בחוד של הבלגים, מנגד לאוטרו מרטינס ודומפריס בפנים

|
ענאן חלאילי (IMAGO)
ענאן חלאילי (IMAGO)

הדרך של אחד הישראלים הבכירים, ענאן חלאילי, בליגת האלופות תמשיך הערב (שלישי) ב-22:00, כשהוא יפגוש עם סן ז’ילואז את אינטר הגדולה במסגרת המחזור השלישי. לקראת המשחק, הקבוצות פרסמו את ההרכבים.

הרכב אוניון סן ז’ילואז: קייל שרפן, פדה לייסן, כריסטיאן בורגס, קווין מק אליסטר, אווסינו ניאנג, ענאן חלאילי, מתיאס רסמוסן, קאמיל ואן דה פר, אדם זורגאן, אנואר איט אל חאדי ופרומיס דייויד.

הרכב אינטר: יאן זומר, יאן אורל ביסאק, אלסנדרו בסטוני, סטפן דה פריי, דנזל דומפריז, קרלוס אגוסטו, הקאן צ’להאנולו, פיוטר זילינסקי, דוידה פראטזי, פיו אספוסיטו ולאוטרו מרטינס.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
