חלאילי בהרכב סן ז'ילואז, אספוסיטו יפתח באינטר

הדרך של אחד הישראלים הבכירים, ענאן חלאילי, בליגת האלופות תמשיך הערב (שלישי) ב-22:00, כשהוא יפגוש עם סן ז’ילואז את אינטר הגדולה במסגרת המחזור השלישי. לקראת המשחק, הקבוצות פרסמו את ההרכבים.

הרכב אוניון סן ז’ילואז: קייל שרפן, פדה לייסן, כריסטיאן בורגס, קווין מק אליסטר, אווסינו ניאנג, ענאן חלאילי, מתיאס רסמוסן, קאמיל ואן דה פר, אדם זורגאן, אנואר איט אל חאדי ופרומיס דייויד.

הרכב אינטר: יאן זומר, יאן אורל ביסאק, אלסנדרו בסטוני, סטפן דה פריי, דנזל דומפריז, קרלוס אגוסטו, הקאן צ’להאנולו, פיוטר זילינסקי, דוידה פראטזי, פיו אספוסיטו ולאוטרו מרטינס.