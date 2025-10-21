יום שלישי, 21.10.2025 שעה 23:38
יום שלישי, 21/10/2025, 22:00אצטדיון לה סרמיקהליגת האלופות - מחזור 3
מנצ'סטר סיטי
דקה 83
0 2
שופט: סרדר גוזובויוק
ויאריאל
ליגת האלופות 25-26
62-82באיירן מינכן1
61-72ריאל מדריד2
64-93ברצלונה3
61-62פאריס סן-ז'רמן4
60-52אינטר5
60-42ארסנל6
62-52קרבאח אגדם7
45-82בורוסיה דורטמונד8
42-42מנצ'סטר סיטי9
42-32טוטנהאם10
34-72אתלטיקו מדריד11
32-52ניוקאסל12
32-52מארסיי13
33-52קלאב ברוז'14
33-52ספורטינג ליסבון15
36-62איינטרכט פרנקפורט16
33-32ליברפול17
33-22צ'לסי18
33-22נאפולי19
מערכת ONE | 21/10/2025 22:00
הרכבים וציונים
 
 
סאביו עם הכדור (IMAGO)
סאביו עם הכדור (IMAGO)

ליגת האלופות חוזרת בענק עם המחזור השלישי של שלב הליגה ואחרי המשחקים המוקדמים, אנו מקבלים מנס נוספת להיום עם מספר משחקים מרתקים במקביל, וביניהם, ויאריאל ומנור סולומון מארחים את מנצ’סטר סיטי למפגש מסקרן.

דווקא אחרי רצף משחקים חיובי שכלל שלושה ניצחונות, הצוללת הצהובה נקלעה למעין משבר קטן, כשהיא סופרת כבר שלושה משחקים בהן סיימה פעמיים בתיקו ופעם נוספת הפסידה לריאל מדריד, כשהיא סופגת שבעה שערים במהלכם ובמחזור האחרון אף איבדה יתרון כפול מול בטיס.

הצהובים עדיין לא ניצחו במפעל כשהם עם מאזן של נקודה אחת בלבד לאחר שני המשחקים הראשונים, זאת לאחר שהפסידו 1:0 לטוטנהאם במחזור הראשון וסיימו ב-2:2 דרמטי נגד יובנטוס במחזור השני.

כעת, מצפה למנור סולומון ולחבריו אתגר גדול בדמות מנצ’סטר סיטי, שלא הפסידה בשמונת משחקיה האחרונים בהובלת ארלינג הולאנד, שמצא את הרשת לא פחות מ-14 פעמים(!) בעשרת משחקיו הראשונים העונה במדים התכולים.

פפ גווארדיולה וחניכיו סיימו בתיקו את המחזור הקודם שלהם במפעל לאחר 2:2 עם מונאקו, אך מקווים להמשיך במומנטום החיובי ולחבר ניצחון שלישי ברציפות בכל המסגרות. שלוש נקודות יקפיצו את פפ למאזן של שבע מתוך תשע ויעזרו לו לטפס מעלה.

מחצית שניה
מרסליניו גארסיה (IMAGO)מרסליניו גארסיה (IMAGO)
  • '67
  • חילוף
  • גם טייס׳ון ביוקאנן יצא, טאני אולואשי נכנס במקומו
  • '67
  • חילוף
  • חילוף כפול בויאריאל. אלברטוו מוליירו נכנס במקום ז׳ורז׳ מיקווטדזה
  • '63
  • החמצה
  • ז׳רמי דוקו שלח כדור טוב למסגרת, לואיז ג׳וניור היה במקום
פפ גווארדיולה (IMAGO)פפ גווארדיולה (IMAGO)
  • '55
  • חילוף
  • ניקולאס גונזאלס נפצע ולא יכול היה להמשיך, מתאו קובאצ׳יץ׳ נכנס במקומו
  • '46
  • חילוף
  • חילוף ראשון עם פתיחת המחצית השנייה. פדראסה יצא, קרדונה נכנס במקומו
מחצית ראשונה
  • '45
  • כרטיס צהוב
  • סנטיאגו מוריניו ספג כרטיס צהוב
שחקני מנצ׳סטר סיטי מאושרים (IMAGO)שחקני מנצ׳סטר סיטי מאושרים (IMAGO)
  • '40
  • שער
  • שער! מנצ׳סטר סיטי עלתה ל-0:2: סאביו קיבל כדור באגף בתוך הרחבה, ובגאונות הגביה רוחב אדיר לברנרדו סילבה, שהסתנן בין כולם ונגח בעוצמה פנימה
  • '35
  • החמצה
  • הגנת סיטי ניסתה להרחיק כדור שפגע בפפה ועשה את דרכו אל השער, דונארומה התעופף נהדר והצליח להדוף
פאפה גיי בפעולה (IMAGO)פאפה גיי בפעולה (IMAGO)
  • '28
  • החמצה
  • פאפה גיי ניסה את מזלו עם בעיטה עוצמתית מחוץ לרחבה, אך הכדור שלו חלף ליד המסגרת
  • '22
  • כרטיס צהוב
  • ברנרדו סילבה ספג כרטיס צהוב
שחקני מנצ׳סטר סיטי חוגגים (IMAGO)שחקני מנצ׳סטר סיטי חוגגים (IMAGO)
ארלינג הולאנד בטירוף (IMAGO)ארלינג הולאנד בטירוף (IMAGO)
  • '17
  • שער
  • שער! מנצ׳סטר סיטי עלתה ל-0:1: התקפה טובה של התכולים הסתיימה בכדור רוחב חד של ריקו לואיס לרחבה, מי אם לא ארלינג הולאנד, הגיע ראשון ובנגיעה שלח פצצה לרשת
  • '11
  • כרטיס צהוב
  • אלפונסו פדראסה ספג כרטיס צהוב
ארלינג הולאנד (IMAGO)ארלינג הולאנד (IMAGO)
  • '3
  • החמצה
  • הגבהה לרחבה הגיעה לראשו של הולאנד, שנגח מקרוב, אך פספס את המסגרת
  • '1
  • החלטת שופט
  • השופט סרדר גוזובויוק הוציא את המשחק לדרכו!
שחקני מנצ׳סטר סיטי לפני המשחק (IMAGO)שחקני מנצ׳סטר סיטי לפני המשחק (IMAGO)
שחקני ויאריאל לפני המשחק (IMAGO)שחקני ויאריאל לפני המשחק (IMAGO)
הוספת תגובה
טוען תגובות...
