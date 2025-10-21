הרכבים וציונים



ליגת האלופות חוזרת בענק עם המחזור השלישי של שלב הליגה ואחרי המשחקים המוקדמים, אנו מקבלים מנס נוספת להיום עם מספר משחקים מרתקים במקביל, וביניהם, ויאריאל ומנור סולומון מארחים את מנצ’סטר סיטי למפגש מסקרן.

דווקא אחרי רצף משחקים חיובי שכלל שלושה ניצחונות, הצוללת הצהובה נקלעה למעין משבר קטן, כשהיא סופרת כבר שלושה משחקים בהן סיימה פעמיים בתיקו ופעם נוספת הפסידה לריאל מדריד, כשהיא סופגת שבעה שערים במהלכם ובמחזור האחרון אף איבדה יתרון כפול מול בטיס.

הצהובים עדיין לא ניצחו במפעל כשהם עם מאזן של נקודה אחת בלבד לאחר שני המשחקים הראשונים, זאת לאחר שהפסידו 1:0 לטוטנהאם במחזור הראשון וסיימו ב-2:2 דרמטי נגד יובנטוס במחזור השני.

כעת, מצפה למנור סולומון ולחבריו אתגר גדול בדמות מנצ’סטר סיטי, שלא הפסידה בשמונת משחקיה האחרונים בהובלת ארלינג הולאנד, שמצא את הרשת לא פחות מ-14 פעמים(!) בעשרת משחקיו הראשונים העונה במדים התכולים.

פפ גווארדיולה וחניכיו סיימו בתיקו את המחזור הקודם שלהם במפעל לאחר 2:2 עם מונאקו, אך מקווים להמשיך במומנטום החיובי ולחבר ניצחון שלישי ברציפות בכל המסגרות. שלוש נקודות יקפיצו את פפ למאזן של שבע מתוך תשע ויעזרו לו לטפס מעלה.