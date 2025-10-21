מערכת ONE
21/10/2025
ליגת האלופות חוזרת בענק עם המחזור השלישי של שלב הליגה ואחרי המשחקים המוקדמים, אנו מקבלים מנס נוספת להיום עם מספר משחקים מרתקים במקביל, וביניהם, ויאריאל ומנור סולומון מארחים את מנצ’סטר סיטי למפגש מסקרן.
דווקא אחרי רצף משחקים חיובי שכלל שלושה ניצחונות, הצוללת הצהובה נקלעה למעין משבר קטן, כשהיא סופרת כבר שלושה משחקים בהן סיימה פעמיים בתיקו ופעם נוספת הפסידה לריאל מדריד, כשהיא סופגת שבעה שערים במהלכם ובמחזור האחרון אף איבדה יתרון כפול מול בטיס.
הצהובים עדיין לא ניצחו במפעל כשהם עם מאזן של נקודה אחת בלבד לאחר שני המשחקים הראשונים, זאת לאחר שהפסידו 1:0 לטוטנהאם במחזור הראשון וסיימו ב-2:2 דרמטי נגד יובנטוס במחזור השני.
כעת, מצפה למנור סולומון ולחבריו אתגר גדול בדמות מנצ’סטר סיטי, שלא הפסידה בשמונת משחקיה האחרונים בהובלת ארלינג הולאנד, שמצא את הרשת לא פחות מ-14 פעמים(!) בעשרת משחקיו הראשונים העונה במדים התכולים.
פפ גווארדיולה וחניכיו סיימו בתיקו את המחזור הקודם שלהם במפעל לאחר 2:2 עם מונאקו, אך מקווים להמשיך במומנטום החיובי ולחבר ניצחון שלישי ברציפות בכל המסגרות. שלוש נקודות יקפיצו את פפ למאזן של שבע מתוך תשע ויעזרו לו לטפס מעלה.
מחצית שניה
-
'67
- גם טייס׳ון ביוקאנן יצא, טאני אולואשי נכנס במקומו
-
'67
- חילוף כפול בויאריאל. אלברטוו מוליירו נכנס במקום ז׳ורז׳ מיקווטדזה
-
'63
- ז׳רמי דוקו שלח כדור טוב למסגרת, לואיז ג׳וניור היה במקום
-
'55
- ניקולאס גונזאלס נפצע ולא יכול היה להמשיך, מתאו קובאצ׳יץ׳ נכנס במקומו
-
'46
- חילוף ראשון עם פתיחת המחצית השנייה. פדראסה יצא, קרדונה נכנס במקומו
מחצית ראשונה
-
'45
- סנטיאגו מוריניו ספג כרטיס צהוב
-
'40
- שער! מנצ׳סטר סיטי עלתה ל-0:2: סאביו קיבל כדור באגף בתוך הרחבה, ובגאונות הגביה רוחב אדיר לברנרדו סילבה, שהסתנן בין כולם ונגח בעוצמה פנימה
-
'35
- הגנת סיטי ניסתה להרחיק כדור שפגע בפפה ועשה את דרכו אל השער, דונארומה התעופף נהדר והצליח להדוף
-
'28
- פאפה גיי ניסה את מזלו עם בעיטה עוצמתית מחוץ לרחבה, אך הכדור שלו חלף ליד המסגרת
-
'22
- ברנרדו סילבה ספג כרטיס צהוב
-
'17
- שער! מנצ׳סטר סיטי עלתה ל-0:1: התקפה טובה של התכולים הסתיימה בכדור רוחב חד של ריקו לואיס לרחבה, מי אם לא ארלינג הולאנד, הגיע ראשון ובנגיעה שלח פצצה לרשת
-
'11
- אלפונסו פדראסה ספג כרטיס צהוב
-
'3
- הגבהה לרחבה הגיעה לראשו של הולאנד, שנגח מקרוב, אך פספס את המסגרת
-
'1
- השופט סרדר גוזובויוק הוציא את המשחק לדרכו!