עופרי ארד: פתחנו פה דלת לשחקנים ישראלים

אחרי שזכה באליפות הליגה הקזחית יחד עם קבוצתו קייראט לאחר משחק דרמטי במחזור האחרון, עופרי ארד התראיין לתוכנית “שיחת היום” ב-ONE בחסות ‘ישראייר’ וסיפר על חגיגות האליפות, העונה שעברה על הקבוצה שלו ושל דן גלזר ועוד.

איפה כיף יותר לחגוג בקזחסטן או בישראל?

”זה שונה, אבל בישראל היו משפחה וחברים וזה היה טירוף אחר”.

איך זה מרגיש בהשוואה לעונה הקודמת?

”היינו בבנייה ולקח לנו זמן להבין את המאמן. החלפנו גם כמה מאמנים וזה לקח זמן להתחבר”.

איך חגגתם?

”היינו במסעדה כל הקבוצה והמשפחות, הרבה אוכל, שמפניות”.

עופרי ארד (IMAGO)

מה שרים בשמחות?

”תאמין לי שאני לא מבין מילה”.

אתה משחק גם באלופות, אתה חווה רגעים אדירים. זה שיא הקריירה?

”לא אשכח את השנה הזאת בחיים. התחלנו עם סופר קאפ, עלייה לליגת האלופות ועכשיו אליפות. אני נהנה מאוד, וזה שיש פה גם את דן גלזר שזה כיף להיות עם עוד ישראלי”.

אנשים לא הבינו את הבחירה שלך בהתחלה, אתה מרגיש שבחרת טוב?

”לגמרי. גם על רונאלדו אמרו דברים כאלה. פתחנו פה דלת לשחקנים ישראליים”.

כריסטיאנו רונאלדו חוגג (IMAGO)

שואלים אותך על עוד ישראליים?

”ברור, שואלים על הרבה וזה מעניין אותם כי דן ואני מביאים הרבה. הם ציפו שיהיה להם קל יותר להביא ישראליים תחת חוזה, אבל זה לא קרה”.

יש לכם עוד משחקים באלופות.

”כן, נשארו לנו עוד חמישה משחקים ונקווה להצליח בהם”.

אתה מסיים חוזה בקרוב, מה הצעד הבא?

”אני עוד לא יודע. נשב עם המועדון ונבין מה קורה בהמשך”.