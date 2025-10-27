יום שישי, 31.10.2025 שעה 15:12
93-133פאריס סן-ז'רמן1
92-123באיירן מינכן2
90-93אינטר3
90-83ארסנל4
91-83ריאל מדריד5
77-123בורוסיה דורטמונד6
72-63מנצ'סטר סיטי7
62-83ניוקאסל8
64-93ברצלונה9
64-83ליברפול10
64-73צ'לסי11
64-73ספורטינג ליסבון12
65-63קרבאח אגדם13
66-53גלאטסראיי14
52-33טוטנהאם15
46-83פ.ס.וו. איינדהובן16
45-23אטאלנטה17
34-63מארסיי18
38-73אתלטיקו מדריד19
37-53קלאב ברוז'20
37-43אתלטיק בילבאו21
311-73איינטרכט פרנקפורט22
39-43נאפולי23
39-33אוניון סט. ז'ילואז24
27-63יובנטוס25
27-53בודה גלימט26
26-33מונאקו27
25-23סלביה פראג28
25-13פאפוס29
210-53באייר לברקוזן30
15-23ויאריאל31
18-43פ.צ. קופנהאגן32
18-13אולימפיאקוס33
19-13קייראט34
07-23בנפיקה ליסבון35
011-13אייאקס36

עופרי ארד: פתחנו פה דלת לשחקנים ישראלים

שחקנה של קייראט שזכה באליפות בראיון ל"שיחת היום" ב-ONE: "לא הבינו את הבחירה שלי? אמרו את זה גם על רונאלדו". וגם: העונה, חגיגות הזכייה והעתיד

|
עופרי ארד (IMAGO)
עופרי ארד (IMAGO)

אחרי שזכה באליפות הליגה הקזחית יחד עם קבוצתו קייראט לאחר משחק דרמטי במחזור האחרון, עופרי ארד התראיין לתוכנית “שיחת היום” ב-ONE בחסות ‘ישראייר’ וסיפר על חגיגות האליפות, העונה שעברה על הקבוצה שלו ושל דן גלזר ועוד.

איפה כיף יותר לחגוג בקזחסטן או בישראל?
”זה שונה, אבל בישראל היו משפחה וחברים וזה היה טירוף אחר”.

איך זה מרגיש בהשוואה לעונה הקודמת?
”היינו בבנייה ולקח לנו זמן להבין את המאמן. החלפנו גם כמה מאמנים וזה לקח זמן להתחבר”.

איך חגגתם?
”היינו במסעדה כל הקבוצה והמשפחות, הרבה אוכל, שמפניות”.

עופרי ארד (IMAGO)עופרי ארד (IMAGO)

מה שרים בשמחות?
”תאמין לי שאני לא מבין מילה”.

אתה משחק גם באלופות, אתה חווה רגעים אדירים. זה שיא הקריירה?
”לא אשכח את השנה הזאת בחיים. התחלנו עם סופר קאפ, עלייה לליגת האלופות ועכשיו אליפות. אני נהנה מאוד, וזה שיש פה גם את דן גלזר שזה כיף להיות עם עוד ישראלי”.

אנשים לא הבינו את הבחירה שלך בהתחלה, אתה מרגיש שבחרת טוב?
”לגמרי. גם על רונאלדו אמרו דברים כאלה. פתחנו פה דלת לשחקנים ישראליים”.

כריסטיאנו רונאלדו חוגג (IMAGO)כריסטיאנו רונאלדו חוגג (IMAGO)

שואלים אותך על עוד ישראליים?
”ברור, שואלים על הרבה וזה מעניין אותם כי דן ואני מביאים הרבה. הם ציפו שיהיה להם קל יותר להביא ישראליים תחת חוזה, אבל זה לא קרה”.

יש לכם עוד משחקים באלופות.
”כן, נשארו לנו עוד חמישה משחקים ונקווה להצליח בהם”.

אתה מסיים חוזה בקרוב, מה הצעד הבא?
”אני עוד לא יודע. נשב עם המועדון ונבין מה קורה בהמשך”.

