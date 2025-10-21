דקה 52: קייראט - פאפוס 0:0

בשעה זו, קייראט של עופרי ארד ודן גלזר משחקת מול פאפוס הקפריסאית במסגרת המחזור השלישי של שלב הליגה בליגת האלופות. שני הישראלים פתחו בהרכב של קבוצתם הקזחית, נגד היריבה שהדיחה את מכבי תל אביב בדרך במוקדמות המפעל.

האזרים לא פתחו את ההופעה ההיסטורית שלהם בצ’מפיונס כמו שהם קיוו, אחרי שבשני משחקיהם הראשונים ספגו תבוסות 4:1 מול ספורטינג ליסבון בבית, ו-5:0 מול ריאל מדריד בחוץ. בליגה הקזחית, שנמצאת בשיאה, הצהובים-שחורים נראים דווקא טוב מאוד כשהם מובילים אותה בשתי נקודות אחרי שניצחו 0:1 ביום שישי.

בצד השני, האורחת פתחה את העונה האירופית עם 0:0 ונקודה יקרה נגד אולימפיאקוס, אך לאחר מכן פגשה יריבה מאריות אירופה בדמות באיירן מינכן וספגה 5:1 מהדהד שהבהיר לה טוב טוב את הקושי העצום שבאלופות. מי תשיג ניצחון ראשון במסגרת האירופית?

מחצית ראשונה:

דקה 4: כרטיס אדום לפאפוס! ז’ואאו קוראה עלה עם רגל גבוהה לכדור, ביצע עבירה מסוכנת והורחק בשלב מוקדם מאוד של המשחק. הקפריסאים בעשרה שחקנים.

דקה 32: הזדמנות טובה לקזחים. ז’ורז’יניו ראה כי קשה דרך האמצע אז הלך על בעיטה שטוחה מרחוק, מיכאל נאופיטוס היה במקום ועצר.

דקה 33: כמעט היתרון של פאפוס. דריק לוקאסן הרחיק והוביל למתפרצת, בה מסירת רוחב הגיעה למיסלאב אורשיץ’ שסחט הצלה גדולה מטמירלאן אנרבקוב באחד על אחד.

דקה 39: הקפריסאים ממשיכים לתקוף. הפעם דומינגוס קינה הוא זה שניסה את מזלו מחוץ לרחבה, הבעיטה שלו הייתה מסוכנת, אבל פגעה ברשת העליונה בלבד.

דקה 40: עופרי ארד ביצע עבירה בעלייה לכדור גובה, וקיבל מהשופט את הכרטיס הצהוב.

מחצית שנייה:

הרכב קייראט: טמירלאן אנרבקוב, ירקין טפאלוב (אזמאט טיואקבייב, 45’), אלכסנדר מרטינוביץ’, יגור סורוקין, לואיס מאטה, עופרי ארד, דן גלזר, ואלרי גרומיקו, ז’ורז’יניו, אלכסנדר מרינסקי ודסטן סטפייב.

הרכב פאפוס: מיכאל נאופיטוס, ברונו פליפה, דריק לוקאסן, דוד לואיז, קוסטאס פילאס, פדרו רודריגס, איבן שונייץ’, דומינגוס קינה, ולאד דראגומיר, מיסלאב אורשיץ’, ז’ואאו קורייה (הורחק, 4’).