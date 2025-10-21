עבדאללה חליחאל הבקיע צמד בניצחון דילה גורי

כדורגל המועדונים חזר לאחר חלון הנבחרות כאשר הליגיונרים שלנו חזרו לככב במדי קבוצותיהם. אחד מהם הוא החלוץ עבדאללה חליחאל שכבש היום (שלישי) צמד בניצחון דילה גורי על גאגרה 0:5.

אקס בני סכנין עלה מהספסל בדקה ה-75 וכעבור דקה כבש את הראשון שלו והשלישי של קבוצתו. 13 דקות אחר כך, השלים צמד והבקיע את החמישי לזכות קבוצתו וקבע את תוצאת המשחק.

בעקבות כך, עלתה למקום הראשון בליגה המקומית, כשבמאזנה 62 נקודות בסיום המחזור ה-29. זהו השער הרביעי העונה של אקס בני סכנין לאחר שעבר לקבוצה הגיאורגית בספטמבר האחרון.