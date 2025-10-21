יום שלישי, 21.10.2025 שעה 21:36
62-82באיירן מינכן1
61-72ריאל מדריד2
61-62פאריס סן-ז'רמן3
60-52אינטר4
60-42ארסנל5
62-52קרבאח אגדם6
45-82בורוסיה דורטמונד7
42-42מנצ'סטר סיטי8
42-32טוטנהאם9
34-72אתלטיקו מדריד10
32-52ניוקאסל11
32-52מארסיי12
33-52קלאב ברוז'13
33-52ספורטינג ליסבון14
36-62איינטרכט פרנקפורט15
33-32ברצלונה16
33-32ליברפול17
33-22צ'לסי18
33-22נאפולי19
35-32אוניון סט. ז'ילואז20
35-22גלאטסראיי21
35-22אטאלנטה22
26-62יובנטוס23
24-42בודה גלימט24
23-32באייר לברקוזן25
13-22ויאריאל26
14-22פ.ס.וו. איינדהובן27
14-22פ.צ. קופנהאגן28
12-02אולימפיאקוס29
16-32מונאקו30
15-22סלביה פראג31
15-12פאפוס32
04-22בנפיקה ליסבון33
06-12אתלטיק בילבאו34
06-02אייאקס35
09-12קייראט36

רייס ואזה ב-11 של ארטטה, אלברס וסורלות מנגד

שני הקשרים האנגלים יעלו בקישור יחד עם סובימנדי אצל ארסנל, גיוקרש בחוד. דייגו סימאונה החליט להותיר את גריזמן על הספסל ולפתוח עם החלוץ הנורבגי

|
דקלן רייס (IMAGO)
דקלן רייס (IMAGO)

המחזור השלישי של ליגת האלופות סידר לנו משחק ענק, כשארסנל תארח הערב (שלישי) את אתלטיקו מדריד. שתי הקבוצות יגיעו לאחר ניצחונות 0:1 בשבת בליגות המקומיות, כאשר הקבוצה של ארטטה גברה על פולהאם בקרייבן קוטג’, בעוד הקולצ’ונרוס ניצחו בביתם את אוסאסונה.

התותחנים יעלו למשחק הערב במצב מושלם מבחינתם. הקבוצה ניצבת בפסגת טבלת הליגה האנגלית ובנוסף, היא מושלמת באירופה עם ניצחונות על אולימפיאקוס ואתלטיק בילבאו בשני מחזורי הפתיחה בליגת האלופות. מצד שני, הקבוצה מצפון לונדון לא הרשימה במשחק בשבת ורק בזכות שער לאחר כדור קרן לקחה את שלוש הנקודות.

הרכב ארסנל: דויד ראיה, ג’וריאן טימבר, וויליאם סאליבה, גבריאל, מיילס אנתוני לואיס-קלי, דקלאן רייס, מרטין סובימנדי, בוקאיו סאקה, אברצ’י אזה, גבריאל מרטינלי ו-ויקטור גיוקרש.

החניכים של דייגו סימאונה יגיעו גם הם במצב רוח חיובי, למרות פתיחת עונה רעה הקבוצה התאוששה עם ארבעה ניצחונות מחמשת המשחקים האחרונים, כולל ניצחון יוקרתי בדרבי על ריאל מדריד. יחד עם זאת, הקולצ’ונרוס ללא ניצחון חוץ העונה ולקחת 3 נקודות באמירויות זו לא משימה קלה, בצ’מפיונס הקבוצה ממדריד הפסידה במחזור הפתיחה לליברפול באנפילד וניצחה במחזור השני את איינטרכט פרנקפורט במחזור השני במטרופוליטנו.

הרכב אתלטיקו: יאן אובלק, חוסה-מריה חימנס, רובין לה נורמן, דויד הנצקו, מרקוס יורנטה, ניקו גונסאלס, קוקה, פאבלו באריוס, ג’וליאנו סימאונה, חוליאן אלברס ואלכסנדר סורלות.

