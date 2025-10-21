רייס ואזה ב-11 של ארטטה, אלברס וסורלות מנגד

המחזור השלישי של ליגת האלופות סידר לנו משחק ענק, כשארסנל תארח הערב (שלישי) את אתלטיקו מדריד. שתי הקבוצות יגיעו לאחר ניצחונות 0:1 בשבת בליגות המקומיות, כאשר הקבוצה של ארטטה גברה על פולהאם בקרייבן קוטג’, בעוד הקולצ’ונרוס ניצחו בביתם את אוסאסונה.

התותחנים יעלו למשחק הערב במצב מושלם מבחינתם. הקבוצה ניצבת בפסגת טבלת הליגה האנגלית ובנוסף, היא מושלמת באירופה עם ניצחונות על אולימפיאקוס ואתלטיק בילבאו בשני מחזורי הפתיחה בליגת האלופות. מצד שני, הקבוצה מצפון לונדון לא הרשימה במשחק בשבת ורק בזכות שער לאחר כדור קרן לקחה את שלוש הנקודות.

הרכב ארסנל: דויד ראיה, ג’וריאן טימבר, וויליאם סאליבה, גבריאל, מיילס אנתוני לואיס-קלי, דקלאן רייס, מרטין סובימנדי, בוקאיו סאקה, אברצ’י אזה, גבריאל מרטינלי ו-ויקטור גיוקרש.

החניכים של דייגו סימאונה יגיעו גם הם במצב רוח חיובי, למרות פתיחת עונה רעה הקבוצה התאוששה עם ארבעה ניצחונות מחמשת המשחקים האחרונים, כולל ניצחון יוקרתי בדרבי על ריאל מדריד. יחד עם זאת, הקולצ’ונרוס ללא ניצחון חוץ העונה ולקחת 3 נקודות באמירויות זו לא משימה קלה, בצ’מפיונס הקבוצה ממדריד הפסידה במחזור הפתיחה לליברפול באנפילד וניצחה במחזור השני את איינטרכט פרנקפורט במחזור השני במטרופוליטנו.

הרכב אתלטיקו: יאן אובלק, חוסה-מריה חימנס, רובין לה נורמן, דויד הנצקו, מרקוס יורנטה, ניקו גונסאלס, קוקה, פאבלו באריוס, ג’וליאנו סימאונה, חוליאן אלברס ואלכסנדר סורלות.