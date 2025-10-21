המדינה שנשיא פיפ"א הבטיח לה לארח מונדיאל

נשיא פיפ”א ג’יאני אינפנטינו תמיד בכותרות, לאחרונה בעיקר בשל עניינים פוליטים כמו השתתפותו בפסגת השלום, אליה הגיע בחסות נשיא ארצות הברית דונאלד טראמפ. עכשיו, ראש ארגון הכדורגל העולמי שוב קיבל את הבמה, הפעם בשל הבטחה די נועזת.

השווייצרי בן ה-55 הגיע לבוליביה במהלך חגיגות 100 שנה להתאחדות המקומית, והצהיר בפני הקהל הבוליביאני: “אנחנו הולכים להביא לכאן מונדיאל, זה בטוח”. עם זאת, אינפנטינו סייג מעט את דבריו: “אנחנו עוד נראה על איזה סוג של מונדיאל אנחנו מדברים”.

נבחרת בוליביה העפילה בקושי לפלייאוף במוקדמות מונדיאל 2026 של דרום אמריקה, אך יריבות רבות חוששות לשחק מולה בשל האצטדיונים שלה שממוקמים בגובה רב – מה שמוביל לתנאים מסובכים מבחינת אחוזי החמצן, כאלה שרוב השחקנים מן הסתם לא רגילים אליהם.

האצטדיון בלה פאס (IMAGO)

גם המספרים מדברים. בוליביה הפסידה 10 פעמים במוקדמות גביע העולם הקרוב, אבל שני הפסדים בלבד היו במגרש הביתי שלה. רוב ההתמודדויות שאירחה התקיימו באצטדיון הרננדו סיילס בלה פאס, בגובה של 3,700 מטרים מעל פני האדמה. יש לה גם את באצטדיון העירוני באל אלטו, בגובה של 4,000 מטרים.

במהלך מוקדמות המונדיאל הנוכחיים, אלופת העולם ארגנטינה וליאו מסי הגיעו ללה פאס עם בקבוקי חמצן אישיים לכל שחקן. סגל האלביסלסטה דאג לשאוף מאותו בקבקוק מפעם לפעם כדי להסתגל לאתגר. הפרעוש לא שותף במפגש עצמו בסופו של דבר, אך ב-2013 כן שיחק ואף הקיא: “הרגשתי רע, נורא לשחק בגבהים האלה”. ב-2018, נבחרת ברזיל דאגה לבלוני חמצן ומסכות דרכן שחקני הסלסאו החזירו לעצמם נשימה, תרתי משמע, לאחר המשחק נגד בוליביה.

אינפנטינו התייחס לעניין הגובה והסביר כי הוא יתחיל לדון בכך עם נשיא ההתאחדות הבולביאנית הנבחר. אגב, אין שום חוק שמונע מבוליביה לארח את המונדיאל, למרות שפיפ”א אסרה על קיום משחקים בינלאומיים מעל גובה של 2,500 מטרים בשנת 2007 כדי להגן על בריאות השחקנים, אולם הגוף חזר בו מהחלטתו בשנת 2008 לנוכח מחאות.