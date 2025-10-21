סולומון בספסל של ויאריאל, הולאנד בחוד של סיטי

חגיגת ליגת האלופות חוזרת בענק עם המחזור השלישי של שלב הליגה ובעוד במשחקים המוקדמים נערכים בשעה זו, בהמשך הערב (שלישי) ייערכו עוד ארבעה משחקים נוספים כשבמוקד – ויאריאל ומנור סולומון יארחו את מנצ’סטר סיטי.

דווקא אחרי רצף משחקים חיובי שכלל שלושה ניצחונות, הצוללת הצהובה נקלעה למעין משבר קטן, כשהיא סופרת כבר שלושה משחקים בהן סיימה פעמיים בתיקו ופעם נוספת הפסידה לריאל מדריד, כשהיא סופגת שבעה שערים במהלכם ובמחזור האחרון אף איבדה יתרון כפול מול בטיס.

כעת, מצפה למנור סולומון ולחבריו אתגר גדול בדמות מנצ’סטר סיטי, שלא הפסידה בשמונת משחקיה האחרונים בהובלת ארלינג הולאנד, שמצא את הרשת לא פחות מ-14 פעמים(!) בעשרת משחקיו הראשונים העונה במדים התכולים.

הרכב ויאריאל: לואיס ג׳וניור, חואן פוית, סנטיאגו מוריניו, רנאטו וייגה, אלפונסו פדראסה, סנטי קומסאניה, פאפה גיי, תומאס פארטה, טייז׳ון ביוקאנן, ניקולה פפה, ז׳ורז׳ מיקווטדזה.

הרכב מנצ׳סטר סיטי: ג׳אנלואיג׳י דונארומה, ריקו לואיס, רובן דיאש, ג׳ון סטונס, יושקו גברדיול, ניקולאס גונזלאס, מתיאוס נונייס, סאביו, ז׳רמי דוקו, ברנרדו סילבה וארלינג הולאנד.