עופרי ארד ודן גלזר בהרכב קייראט מול פאפוס

ליגת האלופות חוזרת אלינו היום (שלישי), כאשר קייראט אלמטי של עופרי ארד ודן גלזר תארח ב-19:45 את פאפוס למשחק בו הם מקווים להשיג שלוש נקודות ראשונות בקמפיין.

הרכב קייראט: טמירלאן אנרבקוב, ארקין טפלוב, אלכסנדר מרטינוביץ’, איגור סורוקין, לואיס מאטה, עופרי ארד, דן גלזר, אלכסנדר מרינסקיי, ואלרי גרומיקו, ג’ורג’יניו ודאסטן סטפאב

הקבוצה של עופרי ארד ודן גלזר לא פתחה את ההופעה ההיסטורית שלה בצ’מפיונס כמו שהיא קיוותה, אחרי שבשני משחקיה הראשונים ספגה תבוסות 4:1 מול ספורטינג ליסבון בבית, ו-5:0 מול ריאל מדריד בחוץ. בליגה הקזחית, שנמצאת בשיאה, הצהובים-שחורים נראים דווקא טוב מאוד כשהם מובילים אותה בשתי נקודות אחרי שניצחו 0:1 ביום שיש