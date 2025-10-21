לא רק צרפתי: הכוורת של ברק בכר במכבי חיפה

מכבי חיפה הודיעה היום (שלישי) רשמית כי ברק בכר חוזר להיות מאמן הקבוצה, זאת לאחר שבכרמל נפרדו מדייגו פלורס, שלא הצליח להוביל את הירוקים לפתיחת עונה מוצלחת. המאמן שב לקדנציה שלישית במועדון הצפוני, והוא לא לבד. על המועמדות של בכר למכבי חיפה פורסם לראשונה כאן ב-ONE.

בעמדת עוזר המאמן יהיה גיא צרפתי, שליווה בעבר כבר את בכר עוד כשהיה חתום בהפועל באר שבע, משם נחת יחד איתו בחיפה. שלוש שנים הם עבדו יחד בירוק וזכו בשלוש אליפויות ואף רשמו מסע נהדר אל ליגת האלופות. היה עם בכר גם באירופה בכוכב האדום בלגרד.

ולא רק צרפתי. עוזר נוסף של ברק בכר הוא אדריאן רוצ’ט, שהיה עוזרו של פלורס. בתפקיד מאמן השוערים יהיה איתי זילפה, כאשר גיא וייזינגר יהיה אחראי על המצבים הנייחים של הקבוצה. בנוסף, דרור שמשון ואורי הראל ימלאו את תפקיד מאמני הכושר.

רוצ’ט, זילפה, שמשון וגם הראל כבר עבדו מתחילת העונה במכבי חיפה יחד עם המאמן הארגנטינאי היוצא, והם נשארים למעשה כדי ללוות את בכר. כלומר, המצטרפים “החדשים” הם וייזינגר וגיא צרפתי.