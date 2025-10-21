אופיר חיים יחליף את גיא צרפתי בנבחרת נוער ב’

השינויים המקצועיים במכבי חיפה משפיעים גם על נבחרות ישראל, זאת בעקבות עזיבתו של גיא צרפתי את נבחרת נוער ב’ במטרה להצטרף כעוזר המאמן של ברק בכר.

שינו זוארץ העניק את ברכת הדרך לצרפתי, ובהתאחדות לכדורגל לא מתכוונים לחפש אופציות להחלפתו מבחוץ. מי שצפוי לקבל את התפקיד הוא אופיר חיים מאמן נבחרת הנוער.

נבחרתו של אופיר חיים למעשה כבר סיימה את דרכה לאחר שלא הצליחה להעפיל לשלב הבא בקדם אליפות אירופה עד גיל 19, ולכן הוא יתפנה לעבודה עם נבחרת נוער ב’.

הסיבה לבחירה באופיר חיים היא ההיכרות המוקדמת שלו עם המערכת והשחקנים, שתאפשר היטמעות מהירה לקראת המשחקים הקרובים.