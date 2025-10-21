וילה הזהירה את האוהדים מלהציג סמלים פוליטיים

מכבי תל אביב צפויה להתארח אצל אסטון וילה האנגלית בעוד קצת יותר משבועיים במסגרת המחזור הרביעי של שלב הליגה האירופית, ואחרי סאגת הכרטיסים הבלתי נגמרת, ואחרי שבמועדון הצהוב הודיעו כי לא ימשכו כרטיסים למשחק, כעת במועדון יצאו בהודעה רשמית.

בקבוצה הזהירו את האוהדים מהעיר ברמינגהאם, שידועה כעיר בעלת אופי מוסלמי, שלא להציג סמלים, דגלים או כתובות בעלי סממנים פוליטיים. במהלך ההתמודדות שצפויה להתקיים ביום חמישי, ה-6.11.

עוד לפני המפגש הטעון, הצהובים כחולים יפגשו כבר ביום חמישי הקרוב את מיטיולן הדנית במסגרת המחזור השלישי של המפעל, וכשהם עם נקודה בלבד משני המשחקים הראשונים, יקוו להשיג ניצחון יקר ולצאת למשחק החוץ הקשה באי הבריטי כשהם במומנטום חיובי.