"אני מביא ניסיון, מנהיגות והתלהבות למשחק"

כבר חמש שנים רצוף שאלופת המדינה ומחזיקת הגביע בכדורעף, מכבי תל אביב, שולטת בענף בישראל עם חמש אליפויות רצופות. העונה, הקבוצה תנסה לעקוף במספר האליפויות שלה בכל הזמנים את היריבה הגדולה, הפועל מטה אשר, כאשר כרגע הן בשוויון בפסגה עם 16 אליפויות כל אחת.

על מנת לעלות לפסגת רשימת האליפויות, מכבי התחזקה בקיץ בכמה שחקנים משמעותיים, כשהחיזוק המשמעותי ביותר מגיע בדמותו של הקבלן הקובני בן ה-39, סלבדור הידאלגו, אחד משחקני הכדורעף הבכירים באירופה בעשור האחרון, שנחשב לזר האיכותי והמשמעותי ביותר בתולדות המועדון. רגע לפני פתיחת העונה הידלגו ישב וסיפר מעט על עצמו כדי שהקהל הישראלי יכיר וידע למה לצפות ממנו העונה:

נולדת ברוסיה, גדלת בקובה, ובגיל 20 עברת לגרמניה להתחיל את הקריירה. איך כל השינויים האלה בגיל צעיר השפיעו על פתיחת הקריירה שלך והתפתחותה?

”אבא שלי היה שחקן כדורעף ברוסיה ורציתי ללכת בעקבותיו. המטרה שלי תמיד הייתה להיות טוב יותר ממנו. אז כשעברנו לקובה בגיל צעיר, התחלתי לשחק וניסיתי להפוך לשחקן הכי טוב שיכולתי להיות. בגיל 20 עברתי לגרמניה להתחיל את הקריירה. למדתי שם באוניברסיטה ושיחקתי שם ארבע שנים בתחילת הקריירה שלי, ואז ידעתי שזה הייעוד שלי. מגיל קטן היו לי בעיות להתאמן כי הגענו מאזור עני בקובה, ההורים ניסו לעזור לי איך שיכלו. כשעברתי לגרמניה הייתי מוכן לאתגר לנסות לבנות קריירה. העונה הזו היא עונה 19 שלי, אז אני מרוצה מאיך שהקריירה שלי התפתחה ומרוצה מהקומות שהגעתי אליהם, לא הייתי משנה דבר”.

סלבדור הידאלגו (רדאד ג'בארה)

כשעברת יבשות בגיל כזה צעיר, מה האתגרים המרכזיים שהתמודדת איתם?

“האתגר הכי גדול במעברים שלי היה השפה. בקובה מדברים רק ספרדית, ולי היה מזל שהמשפחה שלי ידעה קצת אנגלית אז למדתי לדבר אנגלית, מה שעזר לי במעברים. אבל לאוניברסיטה הייתי צריך לדעת גרמנית בסיסית, וזה היה קשה לי מאוד. זכור לי שהיה לילה שניסיתי ללמוד מול הטלוויזיה ופשוט בכיתי מתסכול, אבל לדעתי הבכי הזה חיזק אותי כאדם וכשחקן. זה היה רגע ששינה אצלי משהו, ומאז אני מנסה ללמוד כל שפה אפשרית סביבי. כיום אני מאמין ששפות זה אחד הכלים הכי חזקים שלי. שיחקתי בהרבה ארצות ובהרבה מקומות שונים בעולם, ועכשיו אני יודע כבר תשע שפות, חמש מהן מדבר שוטף ובשאר יודע לנהל שיחה”.

איך זה משפיע על שחקן לעשות כל כך הרבה מעברים בקריירה שלו כמו שאתה עשית?

”אני נהנה מהמעברים, זה אתגר חדש בשבילי לנסות להסתגל למקום החדש. בתחילת הקריירה קפצתי מארץ לארץ כמעט כל עונה, וממש שמחתי להכיר תרבויות חדשות ואנשים חדשים, משהו שלא היה לי בקובה ואני שמח מאוד מזה. חזרתי לשחק ברוסיה איפה שנולדתי, שיחקתי בסין, באירופה ובעוד הרבה, וכיום אני מרגיש שיש לי בית בכל מקום בעולם בו שיחקתי, אז אני גאה בכך. סיפור מצחיק מהתקופה בסין הוא הפעמים הראשונות שאכלתי שם. כולם אוכלים שם עם מקלות אכילה וניסיתי להתאים את עצמי לתרבות ולכבד, אז ניסיתי גם וזה היה מאמץ כל כך גדול שנפצעתי ביד ולא יכולתי לשחק כמה ימים”.

סלבדור הידאלגו (רדאד ג'בארה)

יש לך רגע בקריירה שאתה הכי גאה בו ושהוא הכי זכור לך?

”יש לי יותר מידי רגעים אז לבחור באחד זה יעשה עוול לשאר. תודה לאל שזכיתי בתארים ובהצלחות כמעט עם כל מועדון בו שיחקתי, יש לי זיכרונות טובים מכל מועדון בו שיחקתי. בפולין, בגרמניה, בסין, בקטאר, בטורקיה ובמיוחד בפנרבחצ’ה, ביוון באולימפיאקוס שהגענו להרבה הצלחות, אז לא יכול לבחור אחד שהוא מעל השאר. כל אלה הפכו אותי למי שאני. מקווה שאייצג רגעים כאלה גם פה בישראל”.

הגעת לשחק בישראל ובמכבי תל אביב, מה הוביל אותך לקבל את ההחלטה הזו, במיוחד בתקופה הזו של המדינה שלנו?

”זו הייתה החלטה קלה כשהמנהל שלי התקשר אליי ואמר לי שמכבי זו אופציה. דיברנו עם המועדון וסגרנו חוזה מהר מאוד, זו הייתה הבחירה הברורה בשבילי. אני לא בן אדם שנהנה לדבר על פוליטיקה כי לכל בן אדם יש דעה אחרת, ולא בא לי לפגוע באנשים שלא מחזיקים באותה דעה כמוני. אני מגיע מברלין שיש בה הרבה תמיכה לשני הצדדים, הרבה תומכים בקהילה היהודית והרבה פרו פלסטינים, אז אני מדבר עם הרבה חברים משני הצדדים. הדעות של אחרים לא משפיעות על הקריירה שלי, אני ראיתי במכבי כבחירה הנכונה לקריירה שלי ודעות של אחרים לא ישפיעו על כך. שמח להגיע לפה ולהכיר את התרבות החדשה הזו בישראל, ושמח שהגעתי גם בתקופה שההסכם פה נחתם ושיש יותר שלום ושמחה, אז מקווה שזה ימשיך כך”.

סלבדור הידאלגו (רדאד ג'בארה)

מכבי היא אחד המועדונים המעוטרים בישראל ושואפת להצלחה באירופה. מה אתה מביא למועדון כזה כמו מכבי?

”אני מביא ניסיון ומנהיגות. לשחק כדורעף זו התשוקה שלי, בנוסף למשפחה שלי, ואני מאמין שזה מוביל לכך שאני מביא הרבה התלהבות למשחק. אני יודע להתמודד עם כמעט כל בעיה כי חוויתי הרבה בקריירה שלי. אני מקווה להביא את זה לחברי הקבוצה שלי, לתת עצות טובות לשחקנים שישפרו אותם ואת הקבוצה, ועל המגרש לנסות לשחק הכי טוב שאני יכול כדי להביא לקבוצה ניצחונות. מכבי הייתה מוצלחת מאוד בשנים האחרונות ואני מקווה להמשיך את המומנטום הזה”.

אחת היכולות המשמעותיות אצלך במשחק היא ההגשות שלך. זכית בפרסים על ההגשות שלך בכל מקום בו שיחקת. איך מפתחים טכניקה כזו?

”קודם כל, הכושר צריך להיות גבוה ביותר, אבל גם צריך רמת ריכוז גבוהה במטרות שלך. אני מתאמן על ההגשות בכל הזדמנות שיש לי, גם כשאני עייף וגם כשאני לקראת סיום אימון. אני תמיד דוחף את עצמי לעשות עוד ועוד, ואני מאמין שככל שאדחוף את עצמי באימונים, זה יבוא לי יותר קל במשחק. כך גם אמרתי לשחקנים, שהם לא צריכים לעשות משהו במשחק ששונה ממה שהם עושים באימון, ובאימון צריך לתת הכל. יש לי מזל שהייתי אחד המגישים הטובים בכל מקום שהייתי בו, זה משהו שחלמתי עליו מגיל מוקדם, ואני רוצה לשמר את היכולת הזו ולהביא אותה גם לכאן”.

סלבדור הידאלגו מנחית (רדאד ג'בארה)

אתה בן 39, מתקרב לסיום הקריירה שלך. התחלת לחשוב על המורשת שאתה משאיר מאחוריך כשחקן כדורעף?

”זו שאלה קשה. לא חשבתי על זה יותר מדי, אבל אני זוכר שדיברתי לאחרונה עם המנהל שלי ואמרתי לו שאני בר מזל שאני בגיל שלי ועדיין יכול לשחק ברמה כזו גבוהה. רבים מחבריי סיימו את הקריירה סביב גיל 30, ואצלי הקריירה שלי רק נפתחה בגיל הזה. אני לא יודע מה תהיה המורשת שלי, אבל אני בטוח שאנשים שלא ייצגו את הנבחרת שלהם בקריירה שלהם יראו אותי וידעו שאפשר להצליח גם בלי לייצג את הנבחרת שלהם. אני מקווה שכשידברו על השחקנים הגדולים ביותר שלא שיחקו בנבחרת שלהם, אני אהיה שם”.

האם חשבת על מה תעשה אחרי שהקריירה תיגמר?

”אני הייתי רוצה להישאר בעולם הכדורעף. כבר עברתי אקדמיית מאמנים בגרמניה, ואני מאוד אוהב את תפקיד הסוכן שחקנים, במיוחד בזכות היכולת שלי בשפות וכך שהייתי כמעט בכל העולם. אני מאמין שאהיה טוב בתפקיד כזה. לא יודע לאן אגיע בהמשך, אבל מאמין שיש לי מה לתרום לעולם הזה גם בעתיד, אז מקווה להישאר בתחום”.

סלבדור הידאלגו (רדאד ג'בארה)

האם יש דברים בישראל או מקומות שאתה מתרגש לראות ולחוות?

”אני לא אדם שאוהב לחקור יתר על המידה, אני נהנה לבלות עם המשפחה שלי ולהישאר בבית, פחות להסתובב ולטייל. אני מתמקד בחיבור עם חברי הקבוצה. מקום אחד שאני כן הייתי רוצה לבקר בו הוא ירושלים. יש לי הרבה קעקועים עם משמעויות דתיות, וחלק מזה זה הרצון לבוא ולראות איפה הכל התחיל. אז ממש חשוב לי לבוא ולראות את האתרים הנוצריים, אבל לי הכי חשוב זה קודם כל לשחק כאן כדורעף והדברים האלה יגיעו אחרי”.

אם יכולת להגיד דבר אחד לאוהדי מכבי תל אביב, מה תאמר להם?

”אוהדי מכבי תל אביב, הגעתי אליכם כדי לעזור לקבוצה. תבואו לתמוך בנו העונה כי אתם תראו קבוצה מלאה בהרבה שחקנים טובים שביחד ינסו להצליח ולזכות בכל תואר אפשרי. אתם תהנו ותחייכו, וזה יחזק את הקבוצה שלנו. אתם השחקן השביעי שלנו, ויחד נגיע להישגים משמעותיים. מחכה לראותכם”.