דרו ולאמין ימאל בהרכב ברצלונה, רשפורד בחוד

ברצלונה, שניצחה בתוספת הזמן את הדרבי הקטן מול ג’ירונה, תעלה היום (שלישי, 19:45) לכר הדשא למשחק מול אולימפיאקוס בליגת האלופות. לקראת המשחק, הקטלונים פרסמו את ה-11 שיפתחו.

הרכב ברצלונה: וויצ’ך שצ’סני, ז’ול קונדה, פאו קובארסי, אריק גארסיה, אלחנדרו באלדה, פדרי, מארק קסאדו, לאמין ימאל, דרו פרננדס, פרמין לופז ומרקוס רשפורד.

כאמור, אלופת ספרד ניצחה 1:2 במשחק האחרון במסגרת הליגה הספרדית את ג’ירונה, כשלפני כן ספגה תבוסת 4:1 מול סביליה בחוץ. כעת ברצלונה מחפשת לחזור לצד המנצח גם באלופות, לאחר שהפסידה לפ.ס.ז’ במחזור הקודם.

הפעם האחרונה שבה בארסה פגשה את הקבוצה מפיראוס הייתה ב-2017, אז המפגש הסתיים בתיקו מאופס. היום, חניכיו של פליק ינסו להשאיר את שלוש הנקודות אצלם.