יום שלישי, 21.10.2025 שעה 17:01
כדורסל ישראלי

"נרגשים, תודה למכבי ולהפועל ת"א על השת"פ"

הפועל ירושלים על הגיבה על השבת המשחקים האירופיים לישראל: "מודים גם ליורוליג, מאחורי הקלעים היו מאמצים אדירים. חוזרים אחרי שנתיים של נדודים"

|
שחקני הפועל ירושלים (אורן בן חקון)
שחקני הפועל ירושלים (אורן בן חקון)

כפי שנחשף לראשונה ב-ONE, מכבי תל אביב פנתה ליורוליג עם מכתב כדי להחזיר את המשחקים לישראל ואכן בישיבה של מפעל הכדורסל הבכיר באירופה שהתקיימה (היום), הוחלט שזה יקרה. אותו מכתב של הצהובים נשלח גם בשם הפועל תל אביב והפועל ירושלים, שמשחקיה ביורוקאפ יחזרו גם כאן לארץ ויש אפילו תאריך – מהאחד בדצמבר.

הירושלמים הגיבו רשמית לחדשות המשמחות: “הפועל ירושלים שמחה ונרגשת מהחלטת היורוליג להחזיר את המשחקים לישראל, החל מ-1 בדצמבר. הפועל מבקשת להודות ליורוליג על התמיכה ועל האמון, וכן למכבי ולהפועל ת"א על שיתוף הפעולה ההדוק בדרך להשגת המטרה.

עם ההודעה על סיום המלחמה, החלה מאחורי הקלעים עבודה מאומצת מול היורוליג בשיתוף כל הגורמים כדי לגרום להחזרת המשחקים לישראל כמה שיותר מהר. אנו שמחים כי המאמצים נשאו פרי, ואחרי יותר משנתיים של נדודים - אנחנו חוזרים הביתה”.

מנכ”ל המועדון אורן אריאלי אמר היום לאחר ההודעה: “מדובר בבשורה משמחת קודם כל עבור האוהדים. אירופה חוזרת לישראל ולירושלים אחרי יותר משנתיים, ואנחנו כבר לא יכולים לחכות לראות ארנה אדומה, מלאה ורועשת! אנו נעדכן בקרוב על הליך מכירת הכרטיסים למשחקי היורוקאפ”.

