"ברצלונה במיאמי? לה ליגה עושה מה שבא לה"

עם שש נקודות בקופה, ריאל מדריד תארח מחר (רביעי, 22:00) את יובנטוס במסגרת המחזור השלישי של שלב הליגה בליגת האלופות. לקראת ההתמודדות מול הגברת הזקנה, שוער הבלאנקוס טיבו קורטואה דיבר במסיבת העיתונאים, ולא חסך מהתקשורת שום מילה – אולי אפילו הלך רחוק מדי. הבלגי פתח על כל הסוגיות החמות בספרד, כולל המשחק של ברצלונה במיאמי, היחס לוויניסיוס, השופטים ולא רק.

קורטואה חשף את דעתו על העובדה שבארסה אמורה לשחק נגד ויאריאל במקום בחוץ, דווקא על אדמת ארצות הברית, ותקף: “זה מעוות את התחרות. ב-NBA למשל יש 82 משחקים ופלייאוף, אז זה פחות משנה, אבל כאן לה ליגה פשוט החליטה לעשות את זה כי זה מה שבא לה. זה לא עומד בהסכם השחקנים. ב-NFL כל בעלי הקבוצות הצביעו על החלטה מהסוג הזה, לשחק בחוץ בלה ליגה זה מאוד מסובך, ויאריאל בחוץ זה משחק קשה.

בעקבות המשחק של ברצלונה במיאמי, קבוצות הליגה הספרדית ערכו מחאה במחזור האחרון ובה לא שיחקו את השניות הראשונות משריקת הפתיחה. בלה ליגה התקבלה לכאורה הנחייה לא לשדר את אותה מחאה. קורטואה הגיב: “אני לא מבין מה מפתיע בזה. ההסתרה של המחאה היא מניפולציה רצינית. נשיא הליגה (חאבייר טבאס) מפרסם הצהרות פומביות ברשתות החברתיות, מעולם לא ראיתי נשיא מדבר ככה”.

חאבייר טבאס (IMAGO)

בהמשך ישיר ליריבה הקטלונית, אותה יפגוש ממש בקרוב בקלאסיקו הגדול (ראשון, 17:15 שידור חי בערוץ ONE), האיש בין הקורות של הלבנים התייחס להצהרות האחרונות של נשיא ברצלונה ז’ואן לאפורטה נגד השופט חיל מנסאנו: “הוא אמר את זה כי הוא חייב בגלל פרשת נגריירה. אבל מעולם לא ראיתי את זה קורה, בדיוק להפך. שופטים הם בני אדם, בדיוק כמו שחקנים ומאמנים, אני לא הרגשתי שהם עזרו לנו בשום שלב”.

על הביקורת שיש נגד ויניסיוס: “כבר בגיל 18 רבים מכם לעגתם לו. הוא לא עשה שום דבר רע, זה נורמלי שיש לו אמוציות. אבל חיפשו אותו מההתחלה. הנוכחות שלו במגרש גורמת לנו לסכן יותר את השער. זה מאוד לא הוגן כלפיו, הוא ילד נהדר שצריך להמשיך לעשות את מה שהוא עושה. הייתה לו התחלה נהדרת של העונה, ואני מצפה לעוד מזה מחר וביום ראשון בקלאסיקו. מחפשים אותו גם על המגרש, השחקנים מכים אותו חזק. הוא למד לחיות עם זה”.

השוער הבלגי נשאל על האפשרות לתיקון בחוק הנבדל: “אני לא יודע אם זה השינוי הכי הכרחי. הם מגבילים את השוערים לשמונה שניות מבחינת בזבוזי זמן, אבל יש קבוצות שיכולות להרוויח עוד 30 שניות בזריקת חוץ למשל. דברים אחרים צריכים להשתנות קודם”.