ליגת העל Winner 25-26
186-227הפועל ב"ש1
143-156מכבי ת"א2
148-147בית"ר ירושלים3
139-156הפועל ת"א4
115-77הפועל חיפה5
109-87בני סכנין6
1015-107מ.ס אשדוד7
97-137מכבי חיפה8
918-147מכבי נתניה9
918-77עירוני טבריה10
87-77עירוני ק"ש11
813-117הפועל פ"ת12
114-57הפועל ירושלים13
122-67מכבי בני ריינה14

הדיון בבית הדין של מכבי ת"א והפועל ת"א נדחה

הדיון, שהיה אמור להתקיים כבר מחר בשעה 16:00, נדחה ללא תאריך חדש. כזכור, תובע ההתאחדות ברגמן דרש הורדת 2 נקודות בפועל והפסד טכני לאדומים

|
האבוקות מציפות את כר הדשא (רדאד ג'בארה)
האבוקות מציפות את כר הדשא (רדאד ג'בארה)

אירועי הדרבי התל אביבי שבוטל הכו גלים בכדורגל הישראלי, כשתובע ההתאחדות עו”ד גלעד ברגמן החליט להעמיד לדין את הפועל ומכבי תל אביב. תחילה הדיון נקבע כבר למחר (רביעי) ב-16:00, אך בהתאחדות עדכנו כי הדיון בעניין נדחה, כרגע ללא מועד חדש.

כזכור, סעיפי האישום ובקשת הענישה, הפועל תל אביב: הקבוצה מואשמת בקריאות פוגעניות בשל השיר "שתהיה שואה למכבי", כמפורט בדו"ח המשקיף, באי קיום חובות הקבוצה הביתית בשל הוראות סעיפים, 6א(8) ו-6ב(4) ו-(8) לתקנון האליפות, וכן בהתפרעות אוהדים ב"נסיבות מחמירות", הן בשל השימוש והשלכת ריבוי אמצעים פירוטכניים, מלפחות שלושה יציעים שונים, אשר הביאו לכך שהמשחק לא הגיע לסיומו (וכלל לא התחיל) והן בשל נזק גוף משמעותי שנגרם לחלק מהפצועים, כמפורט בדוח המשקיף (כוויות ביד ושאיפת עשן). יוער כי ניתן היה לייחס לקבוצה נסיבות מחמירות גם בשל השלכת אמצעים פירוטכניים בין יציעים.

סעיף נוסף: בגין הקריאות הגזעניות מבוקש לקנוס את הנאשמת ב-10,000 ש”ח בגין הפעלת האמצעים הפירוטכניים, לרבות השלכת לפחות 44 רימוני עשן אל כר הדשא, כמו גם לפחות 2 זיקוקים נוספים, מבוקש לקנוס את הנאשמת ב-184,000 ש”ח. בנוסף, מבוקש להטיל על הקבוצה עונש של הפחתת נקודה בפועל, להפעיל את העונש שנגזר עליה בהליך 125674 (בשל ירי זיקוקים למגרש) ולהפחית ממאזנה נקודה נוספת, וכן להפעיל את עונש התנאי שנגזר עליה בהליך 128770, לאיסור מכירת כרטיסים לקהל חוץ, בשל אי קיום המשחק, שזה אומר למשחק הבא נגד גדולה: מכבי ת”א, מכבי חיפה ובית”ר ירושלים.

האבוקות מיציעי הפועל תל אביב (רדאד גהאבוקות מיציעי הפועל תל אביב (רדאד ג'בארה)

בנוסף, דורש הפסד טכני: “בשל אחריות הנאשמת לאי קיום המשחק, בהתאם להוראות סעיפים 12ט(1), 12ט(2), ו-12ט(4)(ו) ו(ז), מבוקש לקבוע את תוצאת המשחק 3:0 לטובת מכבי תל אביב.

סעיפי האישום ובקשת ענישה, מכבי תל אביב: “הקבוצה מואשמת בקריאות גזעניות, בשל הקריאות "טועמה מחבל", כמפורט בדוח המשקיף, וכן בהתפרעות אוהדים, בשל השלכת לפחות 4 אמצעים פירוטכניים לכר הדשא, לאחר ההודעה על ביטול המשחק”.

“בגין הקריאות הגזעניות (בפעם השנייה העונה), מבוקש לקנוס את הנאשמת ב-15,000 ש”ח + סכום זהה ע"ת, בכל הרשעה נוספת בקריאות גזעניות. בגין השלכת לפחות 4 אמצעים פירוטכניים לכר הדשא, מבוקש לקנוס את הנאשמת ב-16,000 ש”ח. כן מבוקש להשית על הקבוצה גם עונש של איסור מכירת כרטיסים למשחק חוץ. שזה אומר למשחק הבא נגד גדולה: הפועל ת”א, מכבי חיפה ובית”ר ירושלים”.

