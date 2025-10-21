אלונסו: ארדה גולר הוא שילוב בין אוזיל וגוטי

ריאל מדריד מתכוננת למפגש בליגת האלופות מחר (רביעי) ב-22:00, שבו תארח את יובנטוס במסגרת המחזור השלישי של שלב הליגה. לקראת ההתמודדות, מאמן הבלאנקוס, צ’אבי אלונסו, דיבר במסיבת העיתונאים, נשמע בטוח מאוד בקבוצתו, וסיפק השוואה מסקרנת במיוחד לגבי הכישרון הצעיר, ארדה גולר.

“המשחק מחר הוא קלאסיקה של הכדורגל האירופי”, פתח אלונסו את דבריו. “יובנטוס שייכת למועדונים הבכירים שהופכים את הענף לגדול. אנחנו מוכנים ורוצים להשיג ניצחון שלישי באלופות. אנחנו צריכים את הקהל, אנשים מגיעים לברנבאו עם רצון מיוחד לראות משחקים גדולים, ומחר יהיה כזה”.

המאמן נשאל על הכוכב הטורקי הצעיר, ארדה גולר, ולא חסך במחמאות: “בגלל האיכות שלו, הוא שילוב בין מסוט אוזיל וגוטי. לגוטי הייתה את האיכות לשחק קרוב לקישור וגם כחלוץ. נהניתי מאוד גם לשחק עם מסוט. אנחנו צריכים להמשיך לדחוף ולתמוך בו, אבל אנחנו מאוד מרוצים מההשפעה שלו על המשחק”.

צ'אבי אלונסו וארדה גולר, שילוב של אוזיל וגוטי (IMAGO)

אלונסו המשיך ופירגן גם לכוכבים הגדולים של הקבוצה. על קיליאן אמבפה אמר: “זה לא רק השערים. ההשפעה שלו חשובה באותה מידה, חבריו לקבוצה הולכים אחריו עם ובלי הכדור. הוא עוזר לנו. קיליאן ברגע טוב מאוד, גם אישית. הוא מאוד אנליטי ועכשיו הכל מתחבר לו בראש, ולכן הוא בכושר כזה”.

על ויניסיוס הוסיף: “הוא שחקן מפתח בסגל הזה. אני שמח לראות אותו נהנה ומחייך. אנחנו צריכים שהוא יהיה מרוכז מאוד במשחק ובמה שהוא עושה טוב”.

ויניסיוס ג'וניור, שחקן מפתח בסגל (IMAGO)

המאמן הספרדי נשמע בטוח מאוד ביכולת של קבוצתו להצליח העונה: “עם הסגל שיש לנו, אנחנו הולכים עד הסוף. משוכנעים שאנחנו בדרך של צמיחה ויכולים להתחרות ברמה עקבית. יש לנו סגל שלם עם כישרונות מגוונים. לרבים יש פוטנציאל להתפתח והתפקיד שלי הוא לעזור להם”.

לסיום, אלונסו נדרש לבחור בין שני שוערי ענק בהיסטוריית המועדון – איקר קסיאס וטיבו קורטואה. “טיבו הוא השוער הטוב בעולם”, קבע המאמן. “הוא גם סקרן לגבי המשחק ויכול להיות מאמן בעתיד. חוויתי דברים פנטסטיים עם איקר, אני לא יכול לבחור רק אחד. עכשיו יש לי את טיבו, אבל איקר זה איקר”.