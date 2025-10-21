יום שלישי, 21.10.2025 שעה 16:29
כדורגל עולמי  >> ליגת האלופות
ליגת האלופות 25-26
62-82באיירן מינכן1
61-72ריאל מדריד2
61-62פאריס סן-ז'רמן3
60-52אינטר4
60-42ארסנל5
62-52קרבאח אגדם6
45-82בורוסיה דורטמונד7
42-42מנצ'סטר סיטי8
42-32טוטנהאם9
34-72אתלטיקו מדריד10
32-52ניוקאסל11
32-52מארסיי12
33-52קלאב ברוז'13
33-52ספורטינג ליסבון14
36-62איינטרכט פרנקפורט15
33-32ברצלונה16
33-32ליברפול17
33-22צ'לסי18
33-22נאפולי19
35-32אוניון סט. ז'ילואז20
35-22גלאטסראיי21
35-22אטאלנטה22
26-62יובנטוס23
24-42בודה גלימט24
23-32באייר לברקוזן25
13-22ויאריאל26
14-22פ.ס.וו. איינדהובן27
14-22פ.צ. קופנהאגן28
12-02אולימפיאקוס29
16-32מונאקו30
15-22סלביה פראג31
15-12פאפוס32
04-22בנפיקה ליסבון33
06-12אתלטיק בילבאו34
06-02אייאקס35
09-12קייראט36

אלונסו: ארדה גולר הוא שילוב בין אוזיל וגוטי

מאמן ריאל מדריד דיבר לקראת המשחק מול יובנטוס מחר ב-22:00 אותו כינה "קלאסיקה" ושיבח את הקשר. וגם: מה ענה כשהתבקש להשוות בין קורטואה וקסיאס?

|
צ'אבי אלונסו במסיבת עיתונאים (IMAGO)
צ'אבי אלונסו במסיבת עיתונאים (IMAGO)

ריאל מדריד מתכוננת למפגש בליגת האלופות מחר (רביעי) ב-22:00, שבו תארח את יובנטוס במסגרת המחזור השלישי של שלב הליגה. לקראת ההתמודדות, מאמן הבלאנקוס, צ’אבי אלונסו, דיבר במסיבת העיתונאים, נשמע בטוח מאוד בקבוצתו, וסיפק השוואה מסקרנת במיוחד לגבי הכישרון הצעיר, ארדה גולר.

“המשחק מחר הוא קלאסיקה של הכדורגל האירופי”, פתח אלונסו את דבריו. “יובנטוס שייכת למועדונים הבכירים שהופכים את הענף לגדול. אנחנו מוכנים ורוצים להשיג ניצחון שלישי באלופות. אנחנו צריכים את הקהל, אנשים מגיעים לברנבאו עם רצון מיוחד לראות משחקים גדולים, ומחר יהיה כזה”.

המאמן נשאל על הכוכב הטורקי הצעיר, ארדה גולר, ולא חסך במחמאות: “בגלל האיכות שלו, הוא שילוב בין מסוט אוזיל וגוטי. לגוטי הייתה את האיכות לשחק קרוב לקישור וגם כחלוץ. נהניתי מאוד גם לשחק עם מסוט. אנחנו צריכים להמשיך לדחוף ולתמוך בו, אבל אנחנו מאוד מרוצים מההשפעה שלו על המשחק”.

צצ'אבי אלונסו וארדה גולר, שילוב של אוזיל וגוטי (IMAGO)

אלונסו המשיך ופירגן גם לכוכבים הגדולים של הקבוצה. על קיליאן אמבפה אמר: “זה לא רק השערים. ההשפעה שלו חשובה באותה מידה, חבריו לקבוצה הולכים אחריו עם ובלי הכדור. הוא עוזר לנו. קיליאן ברגע טוב מאוד, גם אישית. הוא מאוד אנליטי ועכשיו הכל מתחבר לו בראש, ולכן הוא בכושר כזה”.

על ויניסיוס הוסיף: “הוא שחקן מפתח בסגל הזה. אני שמח לראות אותו נהנה ומחייך. אנחנו צריכים שהוא יהיה מרוכז מאוד במשחק ובמה שהוא עושה טוב”.

ויניסיוס גויניסיוס ג'וניור, שחקן מפתח בסגל (IMAGO)

המאמן הספרדי נשמע בטוח מאוד ביכולת של קבוצתו להצליח העונה: “עם הסגל שיש לנו, אנחנו הולכים עד הסוף. משוכנעים שאנחנו בדרך של צמיחה ויכולים להתחרות ברמה עקבית. יש לנו סגל שלם עם כישרונות מגוונים. לרבים יש פוטנציאל להתפתח והתפקיד שלי הוא לעזור להם”.

לסיום, אלונסו נדרש לבחור בין שני שוערי ענק בהיסטוריית המועדון – איקר קסיאס וטיבו קורטואה. “טיבו הוא השוער הטוב בעולם”, קבע המאמן. “הוא גם סקרן לגבי המשחק ויכול להיות מאמן בעתיד. חוויתי דברים פנטסטיים עם איקר, אני לא יכול לבחור רק אחד. עכשיו יש לי את טיבו, אבל איקר זה איקר”.

