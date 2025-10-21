אחרי שנתיים: המשחקים יחזרו לקריית שמונה

בשורה חשובה ומשמעותית לקבוצות מחלקת הנוער של עירוני קריית שמונה. אחרי יותר משנתיים בהן המגרש הסינטטי היה סגור, בעקבות פרוץ המלחמה ובעקבות נזקים שנגרמו למגרש כתוצאה מהירי מלבנון - המגרש הסינטטי, המשמש כמשכן המרכזי של קבוצות בית הספר לכדורגל, קבוצות הילדים והנוער, שב לשרת את הקבוצות, לאחר תקופה של עבודות שיקום תשתיות ושיפוץ המגרש.

לאחר תקופה ממושכת בה הקבוצות הצעירות של עירוני קריית שמונה קיימו אימונים במגרש צר המידות, הממוקם מאחורי השער הצפוני באצטדיון הכדורגל העירוני, שבו עדיין לא החלו עבודות השיקום, הקבוצות חזרו לפני כשבוע וחצי להתאמן במגרש הסינטטי רחב הידיים. בשל חוסר הוודאות בנוגע למועד החזרה של הקבוצות לארח משחקים, הנהלת ההתאחדות לכדורגל החריגה עונה שלישית ברציפות את קבוצות הנוער והנערים של קריית שמונה מירידה מליגת העל.

עד כה קבוצות הנערים והילדים התארחו אצל יריבותיהן. מעתה הן יוכלו גם לארח משחקים. עם זאת, קבוצת הנוער לא תוכל לארח משחקים במגרש, מאחר שתקנות ההתאחדות לכדורגל קובעות, כי משחקי נוער בליגת העל ייערכו רק במגרשים עם כר דשא טבעי, לכן כל משחקיה ייערכו במגרשיהן של היריבות.

המגרש הסינטטי בקריית שמונה לפני המלחמה (באדיבות המועדון)

היום (שלישי) ניתן האור הירוק מצד ההתאחדות לכדורגל לארח משחקי ילדים ונערים. מיהן הקבוצות הראשונות, שיזכו לשחק משחק רשמי במגרש בקריית שמונה? קבוצת ילדים א' בהדרכתו של בהא הייב תארח את משחק הגביע מול הפועל הוד השרון (שישי, 12:00).

בשבת תיערך הצגה כפולה במסגרת משחקי גביע המדינה: בשעה 11:00 קבוצת נערים א' בהדרכתו של צחי בכר תארח את מכבי עין מאהל, בשעה 14:00 קבוצת ילדים ג', בהדרכתו של פיני עידו, תארח את הפועל עכו - 24 שעות לאחר משחק חוץ מול מכבי צור שלום במסגרת הליגה.