אדיר: צמד לגורן בנוער א' של בארסה בצ'מפיונס

פשוט מדהים. אוריין גורן, נציגינו ב’לה מאסיה’ האקדמיה המפורסמת של ברצלונה, הצטיין היום על המגרש בליגת האלופות לנוער, כשכבש צמד בניצחון הקטלונים 0:3 על אולימפיאקוס. הישראלי שיחק 78 דקות, ויצא עקב “אי נוחות” ברגלו הימנית.

“גורן היה מבריק”, כך תיארו את הישראלי בתקשורת הברצלונאית. הקשר היה ב-11 של הקטלונים, כשבדקה ה-18 הוא כבש את ה-0:2 של בארסה והראשון שלו, כשחתך פנימה עם רגל שמאל וסיים יפה עם הקורה. רק שש דקות לאחר מכן, הילד שם את השני ברשת, כשסיים מהלך יפה של שיין קלייברט, בנו של פטריק, החלוץ ההולנדי האגדי.

הקשר הישראלי כבר נחשב לאחת ההבטחות הגדולות באקדמיה של הבלאוגרנה. בעונה שעברה הוא נבחר ל-11 השחקנים הטובים ביותר על ידי מספר דפים שמסקרים את מחלקת הנוער של המועדון, כשהעונה קפץ לנוער, ואף ערך אימון אחד עם הקבוצה הבוגרת בחודש ספטמבר.