חיזוק משמעותי: יונתן כהן חתם בהפועל פ"ת

חיזוק משמעותי להפועל פ״ת: כפי שפורסם ב-ONE, הקשר יונתן כהן חתם היום בצהריים בהפועל פ״ת ויחזק את הקבוצה של עומר פרץ. השחקן היה במגעים עם הקבוצה בשבוע האחרון ורצה לשחק במועדון, כאשר הוא גם התגמש בדרישותיו מתוך רצון להגיע.

אקס מכבי ת”א חתם באמצעות סוכניו שלומי בן עזרא וגלעד קצב, על חוזה לעונה אחת ללא אופציה לעונה נוספת ועשוי להיות כבר בסגל למשחק מול מ.ס אשדוד בסוף השבוע הקרוב.

בעונה שעברה, הוא זכה באליפות עם מלבורן סיטי האוסטרלית ובעברו זכה גם באליפויות עם מכבי ת״א, בה היה נחשב להבטחה גדולה. כעת, יונתן כהן חוזר לכדורגל הישראלי לאחר שהיה שחקן חופשי מתחילת הקיץ.

יונתן כהן במדי מכבי ת"א (האתר הרשמי של מכבי ת"א)

המלאבסים יהיו הקבוצה השלישית של הקשר בליגת העל, אחרי שכבר שיחק כאמור במכבי ת”א וגם בבני יהודה. בקדנציה השנייה שלו במדי האלופה, כהן לא הרשים בלשון המעטה, ובעקבות כך עבר למלבורן האוסטרלית, שם הראה יכולת טובה וכבש שישה שערים, כולל שער הניצחון בגמר הפלייאוף.