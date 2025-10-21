יום שלישי, 21.10.2025 שעה 14:25
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
186-227הפועל ב"ש1
143-156מכבי ת"א2
148-147בית"ר ירושלים3
139-156הפועל ת"א4
115-77הפועל חיפה5
109-87בני סכנין6
1015-107מ.ס אשדוד7
97-137מכבי חיפה8
918-147מכבי נתניה9
918-77עירוני טבריה10
87-77עירוני ק"ש11
813-117הפועל פ"ת12
114-57הפועל ירושלים13
122-67מכבי בני ריינה14

חיזוק משמעותי: יונתן כהן חתם בהפועל פ"ת

כפי שנחשף ב-ONE: אקס מכבי ת"א מגיע רשמית למלאבסים ויחזק את הקבוצה של עומר פרץ. השחקן חתם על חוזה לעונה אחת ועשוי להיות בסגל מול אשדוד בסופ"ש

|
יונתן כהן (IMAGO)
יונתן כהן (IMAGO)

חיזוק משמעותי להפועל פ״ת: כפי שפורסם ב-ONE, הקשר יונתן כהן חתם היום בצהריים בהפועל פ״ת ויחזק את הקבוצה של עומר פרץ. השחקן היה במגעים עם הקבוצה בשבוע האחרון ורצה לשחק במועדון, כאשר הוא גם התגמש בדרישותיו מתוך רצון להגיע.

אקס מכבי ת”א חתם באמצעות סוכניו שלומי בן עזרא וגלעד קצב, על חוזה לעונה אחת ללא אופציה לעונה נוספת ועשוי להיות כבר בסגל למשחק מול מ.ס אשדוד בסוף השבוע הקרוב.

בעונה שעברה, הוא זכה באליפות עם מלבורן סיטי האוסטרלית ובעברו זכה גם באליפויות עם מכבי ת״א, בה היה נחשב להבטחה גדולה. כעת, יונתן כהן חוזר לכדורגל הישראלי לאחר שהיה שחקן חופשי מתחילת הקיץ. 

יונתן כהן במדי מכבי ת"א (האתר הרשמי של מכבי ת"א)יונתן כהן במדי מכבי ת"א (האתר הרשמי של מכבי ת"א)

המלאבסים יהיו הקבוצה השלישית של הקשר בליגת העל, אחרי שכבר שיחק כאמור במכבי ת”א וגם בבני יהודה. בקדנציה השנייה שלו במדי האלופה, כהן לא הרשים בלשון המעטה, ובעקבות כך עבר למלבורן האוסטרלית, שם הראה יכולת טובה וכבש שישה שערים, כולל שער הניצחון בגמר הפלייאוף.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןהבת של פיני זהבי אורחת בבית של ניימאר
הבת של פיני זהבי מתארחת בבית של ניימארנגןהזוי: באמצע המשחק קורטואיה מבריח עכברוש
הזוי: באמצע המשחק קורטואה מבריח עכברושנגןהשגעת סביב ליאו מסי לא פוסחת על אף גיל
השגעת סביב ליאו מסי לא פוסחת על אף גילנגןשחצן: מסי מצליח בקלילות לעשות טריק מסובך
שחצן: מסי מצליח בקלילות לעמוד באתגר קשה
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */