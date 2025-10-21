קרבאלי ודאבו מלפנים: הצביעו ל-Winner המחזור

המחזור השביעי בליגת העל כבר מאחורינו כשהוא סיפק מספר משחקים עם שערים רבים, מהפכים, דרמות ותצוגות כדורגל. כעת, זה הזמן שלכם להמשיך להצביע ולהשפיע לגבי בחירת שחקן המחזור של ‘Winner’. אלה כל המועמדים לתואר:

לוגו winner (מערכת ONE)

מתיאוס דאבו

הגיבור הגדול של המהפך 2:3 של מכבי נתניה על מכבי חיפה. החלוץ עלה מהספסל בגלל פציעה של ווילסון האריס, והיה חלק משמעותי בניצחון הגדול, כשהצליח לסחוט את הפנדל בדקה האחרונה וגם לכבוש אותו.

מתיאוס דאבו בועט את הפנדל (עמרי שטיין)

בילאל שאהין

המגן השמאלי של קריית שמונה היה נדבך משמעותי בניצחון 0:1 על הפועל באר שבע, שקטע את רצף הניצחונות של הדרומיים. שאהין הצליח לנטרל את דן ביטון ולעזור לקבוצתו לשמור על שער נקי בפעם השנייה ברצף.

בילאל שאהין בפעולה (עמרי שטיין)

בריאן קרבאלי

ההתקפה של בית"ר ירושלים אמנם לא הייתה קיימת ב-0:0 מול מ.ס אשדוד, אך ההגנה, בראשות הבלם הקולומביאני, הצליחה לעשות את העבודה כשקראבלי בולט מעל כולם. הבלם הצליח לנטרל את ההתקפה ובייחוד את הצמד ז'אן פלורן באטום ויוג'ין אנסה.

בריאן קרבאלי (רדאד ג'בארה)

ניב אנטמן

שוער הפועל חיפה המשיך להרשים גם ב-1:2 על בני ריינה, הפך לאחד ממנהיגי הקבוצה, והוכיח שוב שהבחירה בו בין הקורות של האדומים מהכרמל הייתה נכונה, כשהצליח לספק שש הצלות.

ניב אנטמן (עמרי שטיין)

מתיו קוג'ו

הקיצוני של בני סכנין עזר לקבוצתו להשיג 0:2 על עירוני טבריה כשבישל את שער היתרון של קבוצתו לארתור מירניאן והיה פעיל באגף הימני, כשליריבה לא הייתה תשובה לפעולותיו