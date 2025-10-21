דקה 81: ארסנל - אתלטיקו 0:4

חיכינו, קיווינו וייחלנו והנה היא חוזרת. הליגה הטובה בעולם, ליגת האלופות, ממשיכה את המאבק על הכתר עם המחזור השלישי של שלב הליגה, כשבמוקד ארסנל מארחת את אתלטיקו מדריד. בנוסף, פאריס סן ז’רמן פוגשת את באייר לברקוזן וניוקאסל משחקת מול בנפיקה ליסבון.

ארסנל – אתלטיקו מדריד 0:4

התותחנים נמצאים במקום הטוב ביותר מבחינתם. הקבוצה האנגלית היא אחת משש קבוצות בלבד שהצליחו לצלוח את שני מחזורי הפתיחה באלופות, כשגם בליגה האנגלית מיקל ארטטה ושחקניו נמצאים בראש הטבלה, כשהצליחו לנצח בשבעה משמונת משחקיהם האחרונים. הקולצ’ונרוס לעומת זאת, יצאו לדרך חדשה אחרי הניצחון הגדול בדרבי, כשמאז הצליחו להשיג עוד שני ניצחונות ותיקו, אך למרות היכולת הנהדרת, עדיין לא הצליחו להשיג שלוש נקודות במשחק חוץ העונה.

דקה 57, שער! ארסנל עלתה ל-0:1 דקלן רייס הגביהה כדור נייח משמאל, גבריאל הגיע ראשון ונגח לרשת. ארסנל עדיין מושלמת.

בוקאיו סאקה מאוכזב (IMAGO)

דקה 64, שער! ארסנל כבר ב-0:2 לואיס קלי פרץ בעוצמה מהחצי עד לרחבה, שם מסר לאגף השמאלי למרטינלי שבנגיעה מושלמת שלח את הכדור לפינה הרחוקה.

דקה 67 שער! ארסנל חוגגה גיוקרש קיבל כדור ברחבה ולמרות שהתבלבל עם הרגליים הצליח לשלוח את הכדור לשער של אובלק

דקה 70 קרן של רייס מצאה את גבריאל שנגח למרכז שם היה גיוקרש שדחק פנימה מקרוב.

באייר לברקוזן – פאריס סן ז’רמן 6:2

המארחת עדיין ללא ניצחון בליגת האלופות העונה, כשהם חלק משלוש קבוצות במפעל שסיימו בתיקו את שני מחזורי הפתיחה. תחת מאמנם החדש קספר יולמנד הם בלתי מנוצחים אחרי שבעה משחקים, אך כעת האלופה המכהנת מגיעה לגרמניה. הקבוצה של לואיס אנריקה מושלמת עד כה בליגת האלופות, בשבעת משחקי החוץ האחרונים במפעל הצרפתים ניצחו שש פעמים. יחד עם זאת, מאז הניצחון 1:2 על ברצלונה, המכונה הצרפתית נעצרה עם שתי תוצאות תיקו בליגה.

דקה 7, שער! פ.ס.ז’ עלתה ל-0:1: נונו מנדש הוציא קרן קצרה לאשרף חכימי, קיבל חזרה והרים כדור מדויק שמצא את וויליאם פאצ’ו שנגח בעוצמה אל הרשת.

דקה 25, לברקוזן החמיצה פנדל: גרימאלדו ניגש לבעוט והכדור הלך ישר לקורה הימינית, הגרמנים עדיין בפיגור.

דקה 33, אדום ללברקוזן! רוברט אנריך נתן מרפק לפניו של שחקן פאריס, תחילה הקפטן קיבל צהוב, אך לאחר התערבות ה-VAR השופט שלף את הכרטיס האדום.

רוברט אנריך סופג את האדום (IMAGO)

דקה 37, אדום לפאריס! ופנדל ללברקוזן: כדור ארוך של הגרמנים לרחבה של האורחת, זאברני שהיה שחקן אחרון הכשיל את קופאן והורחק.

חיל מנסאנו שולף את הכרטיס האדום (IMAGO)

דקה 38, שער! לברקוזן משווה ל-1:1: לאחר שגרימאלדו החמיץ את הפנדל הראשון הפעם גארסיה ניגש לכדור ששלח כדור חזק לפינה הימינית ולרשת.

דקה 41, שער! פאריס שוב ביתרון: קברצאחליה מצא את דזירה דווה ברחבה, החלוץ הצרפתי בעט מדוייק לפינה הרחוקה, לשוער לא היה סיכוי.

דזירה דואה חוגג (IMAGO)

דקה 44, שער! פאריס כבר ב-1:3: קבארצחליה הפעם בדמות הכובש, הגיאורגי פרץ מאגף ימין ובעט, הכדור החוזר הגיע היישר לרגליו שבעט לשתי הקורות וזה ברשת.

שחקני פ.ס.ז' מאושרים (IMAGO)

שחקני פאריס בטירוף (IMAGO)

דקה 45+3, שער! פאריס לא עוצרת וזה 1:4 דזירה דואה חתך מאגף ימין למרכז ושלח כדור מסובב לפינה הרחוקה. לברקוזן פשוט קורסת מול ההתקפה של אנריקה.

דזירה דואה חוגג (IMAGO)

דקה 50, שער! פאריס כבר ב- 1:5 ויטיניה פרץ מהאגף השמאלי ומסר לנונו מנדש, שעשה תנועה חכמה למרכז. מול השוער המגן השמאלי לא התבלבל וזה 5-1 לצרפתים.

דקה 54, לברקוזן מצמקת ל-5:2 גרימאלדו מסר כדור למרכז לגארסיה שהפציץ מרחוק טיל לפינה לקאבלייר לא היה סיכוי.

ניוקאסל – בנפיקה ליסבון 0:2

המגפייז התאוששו מההפסד בפתיחה לברצלונה כשהביסו 0:4 את סן ז’ילואז, אבל מתקשה לג’נגל בין הליגה המקומית לאירופה, כשבפרמייר ליג התקרבה לקו האדום עם הפסד 2:1 לברייטון. אם ינצחו, יצליחו לרשום ניצחון שני רצוף לראשונה מאז 2003, אך הם פוגשים משוכה בדמות הנשרים מפורטוגל, שתחת ז’וזה מוריניו מחפשת יציבות בעצמה אחרי שהצליחו לנצח רק בשניים מחמשת המשחקים האחרונים של הקבוצה.

דקה 32, שער! ניוקאסל עלתה ל-0:1: כדור רוחב של מרפי מצא את אנתוני גורדון, שמתוך תיבת ה-5 כבש בקלות.

אנתוני גורדון חוגג (IMAGO)

שחקני ניוקאסל חוגגים (IMAGO)

פ.ס.וו איינדהובן – נאפולי 1:3

אלופת הולנד מארחת את אלופת איטליה. הקבוצה של פטר בוס אמנם פתחה את המאבק על האליפות המקומית בצורה טובה, אך באירופה היא עדיין ללא ניצחון, אותו תנסה להשיג מול הפרטנופיי. החבורה מארץ המגף, שהפסידה במחזור הליגה האחרון שלה, מתקשה במשחקי החוץ שלה במפעל ורשמה שלושה הפסדים רצופים באלופות, כשהפסד נוסף הערב ישווה את השיא השלילי שלה, שעומד על ארבעה כאלו.

דקה 31, שער! נאפולי עלתה ל-1:0: ספינאצולה פרץ באגף שמאל והגביהה למרכז, שם ניצב מקטומיניי שעלה גבוה ונגח לרשת.

סקוט מקטומיניי חוגג שער (IMAGO)

דקה 35, שער! איינדהובן משווה ל-1:1 הגבהה מאגף השמאלי פגשה את הראש של בונג’ורנו שנגח לשערו הוא, ההולנדים חזק במשחק.

דקה 38, שער! אינדהובן הופכה ל-1:2 איסמעיל סאיברי קיבל כדור על החצי כשכל המגרש פתוח, הוא רץ עד לשער ובעט לפינה הקרובה ולרשת.

סאיבארי חוגג מהפך (IMAGO)

דקה 54, שער! ההולנדים ב-3:1 מאורו ג’וניור פרץ מימין והעביר רוחב שפגע בדניס מאן וזה ברשת.

קופנהגן – בורוסיה דורטמונד 2:1

מבחינתה של השוורצגלבן, אין זמן טוב יותר לפגוש את היריבה הדנית, שסופרת שלושה משחקים ללא ניצחון בכל המסגרות, כולל הפסד 3:1 לסילקבורג בליגה המקומית ביום שישי האחרון, זאת אחרי שהייתה בפיגור 3:0 במחצית. הצהובים-שחורים אמנם מגיעים אחרי הפסד בקלאסיקר לבאיירן מינכן, אבל יחד עם היריבה הגדולה מגרמניה, היא הקבוצה שכבשה הכי הרבה שערים בשני המשחקים הראשונים במפעל, אחרי 4:4 מול יובנטוס ו-1:4 על אתלטיק בילבאו.

דקה 20, שער! דורטמונד עולה ל-0:1: ג’וב בלינגהאם מסר לפליקס אנמצ’ה, שעמד על ה-16 ובנגיעה שלח כדור חזק לרשת העליונה.

שחקני דורטמונד חוגגים (IMAGO)

דקה 33, שער! קופנהאגן משווה ל-1:1: ערבוביה ברחבה לאחר קרן של הדנים, כשלאחריה הכדור פגע בוולדמר אנטון ומשם לשער של קובל.

דקה 61, שער! דורטמונד חוזרת להוביל 1:2 בנסאבייני כובש מפנדל ומחזיר את הגרמנים להובלה