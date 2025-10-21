יום שלישי, 21.10.2025 שעה 14:26
186-227הפועל ב"ש1
143-156מכבי ת"א2
148-147בית"ר ירושלים3
139-156הפועל ת"א4
115-77הפועל חיפה5
109-87בני סכנין6
1015-107מ.ס אשדוד7
97-137מכבי חיפה8
918-147מכבי נתניה9
918-77עירוני טבריה10
87-77עירוני ק"ש11
813-117הפועל פ"ת12
114-57הפועל ירושלים13
122-67מכבי בני ריינה14

שחר לשחקנים: מאמין בכם, נעשה שינויים נדרשים

פלורס הגיע לאימון ונפרד מהחניכים: "הצלחנו בלא מעט דברים", כאשר גם הבעלים היה: "רוצה קבוצה מנצחת". רפאלוב דיבר גם הוא: "פלורס הביא מקצוענות"

|
ליאור רפאלוב, דייגו פלורס ויעקב שחר (עמרי שטיין ושחר גרוס)
ליאור רפאלוב, דייגו פלורס ויעקב שחר (עמרי שטיין ושחר גרוס)

מאמנה המפוטר של מכבי חיפה דייגו פלורס הגיע היום (שלישי) למתחם האימונים בכפר גלים ונפרד מהשחקנים. באסיפה נכח נשיא המועדון יעקב שחר שנפרד מפלורס ואמר לשחקנים: "אנחנו נעשה את השינויים הנדרשים מהר מאוד.אני מאמין בקבוצה ורואה את רמת המחויביות של כל אחד מכם במגרש גם אם התוצאות לא היו טובות. אני מצפה לראות קבוצה מנצחת”.

עוד קודם לדבריו פלורס אמר לשחקנים: "נהנתי מאד לעבוד כאן ואני רוצה להודות על ההזדמנות שניתנה לי. הצלחנו בלא מעט דברים לקדם את הקבוצה, אבל לצערי התוצאות לא היו טובות”.

גם ראש מערך הסקואטינג ליאור רפאלוב שנפגש אתמול לשיחה ארוכה עם המאמן המיועד ברק בכר דיבר ואמר: "פלורס הצליח לייצב את הקבוצה אחרי מה שקרה כאן בעונה הקודמת וגם הסכים להגיע בסיטואציה של מלחמה לארץ. פלורס הכניס מקצוענות ורמת מחויבות, אבל לצערנו תהליך קבלת ההחלטות והשקפת העולם שלו לא התאימו לנו כמערכת ולכן אנחנו נפרדים ומאחלים לפלורס את כל ההצלחה בהמשך דרכו”.

מיד בסיום האסיפה פלורס וצמד עוזריו עזבו את המקום ומי שניהל את האימון היו העוזר אדריאן רוצ'ט שצפוי לשמש גם כעוזרו של ברק בכר לצד גיא צרפתי, דרור שמשון ואורי הראל.

