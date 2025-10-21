מכבי תל אביב רשמה הישג ענק לכדורסל הישראלי, כשפעלה בהצלחה להשבת משחקי היורוליג לישראל, החל מה-1 בדצמבר בכפוף להפסקת האש. בהודעה רשמית של המועדון נמסר:

“מועדון הכדורסל מכבי תל אביב פעל בתקופה האחרונה על מנת לאפשר למנכ"ל היורוליג פאוליוס מונטיונאס לקבל החלטה, בגיבוי כל קבוצות היורוליג, להחזיר את אירוח המשחקים בישראל החל מ-1 בדצמבר 2025.

“העבודה השקטה של מכבי מאחורי הקלעים מול קבוצות היורוליג ומול המנכ"ל הניבה פרי, כאשר מכבי קיבלה את גיבוי כל קבוצות היורוליג וההחלטה להשיב את משחקי היורוליג לישראל התקבלה.

“זהו הישג בעל חשיבות כבירה לספורט הישראלי ולמדינת ישראל גם בפן הדיפלומטי. מועדון הכדורסל מכבי תל אביב הוכיח שוב שהוא אחד מהכוחות המובילים והמשפיעים ביותר בספורט האירופאי. בקרוב ניפגש בהיכל”.