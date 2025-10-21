אבי בנטל: זה יום חג, בשורה לכל מדינת ישראל

אחרי שנודע היום (שלישי) על החזרת משחקי היורוליג לישראל החל מה-1 בדצמבר, מנכ”ל מכבי תל אביב בכדורסל, אבי בנטל, דיבר בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE בחסות ‘ישראייר’, בין היתר על ההישג המרשים של הנהלת המועדון, המכתב שנשלח, וההתרגשות לחזור לארח בהיכל באירופה.

ספר לנו תחושות שלכם ואיך החל המהלך הדרמטי שהסתיים בהצלחה?

”יום חג למכבי תל אביב ולספורט באופן כללי, מכבי כבר מספר חודשים פועלת מאחורי הקלעים להחזרת משחקי היורוליג לישראל, הייתה פגישה משמעותית לפני שבועיים בברצלונה שבה השתתפו שמעון מזרחי ודני פדרמן, הוצגו בה הצרכים וכל הסיבות מדוע להחזיר את הספורט והיורוליג לישראל, מכבי גם פעלה עם יתר הקבוצות שבעלות A עם הרישיון ביורוליג, בישיבה היום התקבלה ההחלטה שמ-1 בדצמבר משחקי היורוליג חוזרים לארץ, זו בשורה גדולה למכבי ולמדינה, בעזרת השם גם יגיע בשלום לארץ”.

היו קבוצות שהתנגדו או שעבר בצורה חלקה?

”עבר בצורה חלקה, היו לא מעט שאלות עניינות, הדיון עבר בצרוה חלקה”.

שי רקנאטי אבי בנטל עדי פדרמן שמעון מזרחי מאחוריו עומד אודי רקנאטי שמחבק שם את דני פדרמן (ספי מגריזו - מכבי ת"א)

הקבוצות הספרדיות ששם ראינו התנגדות לישראל, לא ניסו? הטורקיות אני חושב שהלכו עם מכבי.

”היו שאלות לגבי המצב הביטחוני, מה שאנחנו נראה לנו הכי טבעי, מבחוץ נראה אחרת והיו שאלות ענייניות, זו ההחלטה ולא היו התנגדויות”.

נשיא המדינה הרצוג הוציא מכתב לנשיא היורוליג והיה מעורב, דיבר עם נשיא סרביה שיפעל.

”אכן, שמעון מזרחי דיבר מול נשיא המדינה ומול גורמים נוספים, הסברנו שהמצב בישראל יותר טוב ממה שהעולם רואה, פעלנו מול גורמי ביטחון גם שנתנו ערבויות ואני באמת מאושר מההחלטה הזאת, זה קריטי לנורמליזציה בארץ”.

יש תנאים למקרה ויקרה משהו וזה לא יתרחש בישראל?

”כמובן שחלילה אם הפסקת האש תפסיק או השלב השני לא יתבצע ויהיו טילים, אז זאת בעיה וצריך להתכנס שוב, אבל לפי הדברים הנוכחים והשקט נשמר בימים האחרונות, יש שקט שבועיים לדעתי אז הכל בסדר. כל זמן ששקט בגזרת החותים אז אנחנו בסדר”.

שמעון מזרחי (מרטין גוטדאמק)

לאוהדי מכבי יש שאלה מרכזית שבטח כבר קיבלת אותה, אנחנו יודעים שהמשחקים מחוץ לישראל עולים המון למכבי ומשפיעים על התקציב, האם החזרה יכולה לגרום לשינוי בסוג השחקנים שתביאו? כמה כסף זה שווה החזרה? מבחינת מנויים ותאים וכו’, העלויות של כל השאר.

”אתם צודקים שמדובר פה באירוע כלכלי, צריך לזכור בצד השני שלהפעיל את ההיכל ל-11 אלף מנויים זה גם כלכלי לא פשוט, הוא בעל השלכות בגזרת מכבי וכרגע אנחנו עובדים על המשמעויות, אירוע משמעותי ובוחנים הכל”.

קיבלת מתנה לכניסתך לתפקיד.

”לא יכולתי לחשוב על מתנה אחרת”.

אתה לא הרבה זמן בתפקיד, איך עד עכשיו?

”התאקלמתי בסדר, אני אוהד של מכבי שנים רבות, יש טרנד אצל הדתיים שלא רואים כדורגל בשבת, ואני בא ממשפחה דתית, אז מכבי היה בחמישי ואני אוהד שנים. הגעתי לתפקיד בקבוצה שאני אוהד, יש לי את המטען המקצועי והאישי גם, ואני מקווה לעשות טוב כמו שעשיתי בעבר”.

דני פדרמן (איציק בלניצקי)

כאוהד, כמה אתה חשב שאפשר לתרגם את המשחקים בהיכל לנקודות? היו דברים שחסרים אולי, הדחיפה וכו’.

”מחפשים חיזוק, המצב לא פשוט, למצוא סנטר זה מצרך נדיר, יש דברים שנוגעים יותר לצד המקצועי של קטש וקולדבלה, זה הצד שלהם, אבל אני מאמין שכשבאים דברים טובים אז ממשיכים להיות דברים טובים”.

השינוי בבעלי המניות, שפדרמן הקימו חברת מנויות ו-ווילף, מה זה אומר?

”מכבי ת”א יש לה בעלי מניות שתומכים בקבוצה הרבה שנים, לא נתייחס למה שמסביב”.

האם קיבלתם הודעת תודה מעופר ינאי?

”אני עדיין ממתין, הוא שמור באנשי הקשר וכרגע לא קיבלתי שום שיחה”.

לא דיבר גם פדרמן?

”לא יודע”.

עודד קטש, שהוא מאמן מצוין, אבל תחילת העונה לא טובה, אתה ער לשמועות בימים האחרונות, מה מעמדו מבחינת מכבי? או שזה לא על הפרק? אתה בטח שמעת.

”קטש הוא מאמן מקצועי מעולה, מעמדו איתן במכבי, אני לא אתייחס לשמועות”.