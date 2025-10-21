יום שלישי, 21.10.2025 שעה 14:29
יורוליג 25-26
80%432-4555פנאתינייקוס1
80%452-4695הפועל ת"א2
60%428-4385אולימפיאקוס3
60%410-4325מונאקו4
60%424-4345הכוכב האדום5
60%455-4685ברצלונה6
60%445-4615פאריס7
60%426-4265פרטיזן בלגרד8
60%399-4105ריאל מדריד9
60%417-4145וירטוס בולוניה10
60%412-4135דובאי11
60%412-4285ז'לגיריס12
40%431-4165אנדולו אפס13
40%386-3915אולימפיה מילאנו14
40%414-3835באיירן מינכן15
40%413-4155פנרבחצ'ה16
40%469-4625 ולנסיה17
20%441-4195ליון וילרבאן18
20%463-4405מכבי ת"א19
0%486-4415באסקוניה20

שמעון מזרחי: הישג אדיר לכל הכדורסל הישראלי

יו"ר מכבי תל אביב: "זאת אבן דרך, מקווה שהיא תתגשם". על המאבק מאחורי הקלעים: "הייתה היום פגישת זום, הדברים עברו בערך כמו שרצינו". וגם: קטש

|
שמעון מזרחי (מרטין גוטדאמק)
שמעון מזרחי (מרטין גוטדאמק)

המשימה הושלמה בהצלחה. החלטת היורוליג להחזיר את המשחקים לארץ אחרי שנתיים של מלחמה, החל מה-1 בדצמבר בכפוף להפסקת האש, היא אבן דרך חשובה בהשבת כלל משחקי הספורט לישראל בשאר הענפים. מי שבירך על ההחלטה הוא מאמן מכבי תל אביב, עודד קטש.

“אני שמח מאוד. אחרי שנתיים זה באמת מרגש. בעיקר אני מתרגש בשביל האוהדים. אנחנו כמובן חסרים אותם, אבל לפחות בשבילם החוויה הזאת תחזור להיות פה. אני חושב שזה משמח בכלל לכדורסל הישראלי, אבל זה רק תוצר, מתנה קטנה של הדבר ההרבה יותר משמח, שחזרו החטופים, ועדיין לא הושלם המהלך”.

על מה שהקבוצה עברה בשנתיים האחרונות סיפר: “זה עוד לא הסוף. מה שעברנו בשנתיים האחרונות זה כמו ניסוי בבני אדם, אני חושב שאין קבוצת ספורט שעברה כזה דבר. זה באמת משמח, אבל יש עוד חודש, עד אז צריך להתרכז בכדורסל ולנצח. אני חושב שהשחקנים החדשים מאוד שמחו, ודווקא אלו שעברו את השנתיים לא האמינו. אני שאלתי ארבע פעמים אם זה סופי, זה לא נתפס”.

רומן סורקין מול לאופולד קבאלייה. המפגש הבא יתקיים בישראל? (IMAGO)רומן סורקין מול לאופולד קבאלייה. המפגש הבא יתקיים בישראל? (IMAGO)

על החזרה למשחקי יורוליג בהיכל אמר: “אני חושב שהקהל שלנו וימי חמישי ביד אליהו זו הדרך הכי טובה להביא שחקנים לארץ ולשכנע אותם לבוא ולשחק במכבי תל אביב. זה משהו שחסר להם מאוד ואין לי ספק שמי שלא חווה את זה יתרגש מהר מאוד”.

המאמן התייחס גם ליריבה הבאה של הקבוצה ביורוליג, ריאל מדריד: “ריאל מדריד, כמו אולימפיאקוס, לדעתי הם קצת יותר בריאים מאולימפיאקוס ועם רוסטר יותר ארוך, אז זה הולך להיות יותר קשה ואינטנסיבי. היא קבוצת הגנה מצוינת, אין להם יותר מדי חסרונות. הם דומיננטיים בגודל, שזה משהו שאנחנו לא מצליחים להסתדר איתו מתחילת העונה, ננסה לעשות את זה בצורה קבוצתית, אבל זה צריך להיות מאוד אגרסיבי”.

על המצב המנטלי בסגל אמר: “אני חושב שההפסד האחרון, בדרך שבה זה קרה, זה היה באמת כואב מאוד, אבל יש אנשים שזו העבודה שלהם. זה לא הולך להיות קל נגד ריאל מדריד, אנחנו לא פייבוריטים, אבל כמובן שאנחנו מאוד רוצים לנצח. אני חושב שעדיין מוקדם לחשוב שהליגה תברח, אבל אנחנו בכלל לא רוצים להפסיד, זו ליגה שוויונית, ארוכה ותחרותית, אבל בלי קשר אנחנו רוצים לנצח”.

גם שמעון מזרחי דיבר על ההישג: “זה לא רק למכבי, אלא לכל הכדורסל הישראלי, בטח לשלוש קבוצות שמשתתפות במפעלים האירופאים במסגרת היורוליג, וגם לקבוצות האחרות, שמשתתפות במפעלים של פיב”א. זאת אבן דרך, אני מקווה שהיא תתגשם ב-1 בדצמבר. גם ב-11 וג ב-18 יש לנו שני משחקי בית, אני מקווה שנוכל לארח אותם כאן בארץ”. 

מזרחי על ההחלטה להחזיר את משחקי היורוליג

על העבודה מאחורי הקלעים: ”צריך לזכור שלפני שבועיים, דני ואני היינו בברצלונה, בפגישה של כל הקבוצות ביורוליג עם רשיון A. כמובן שעשינו שם עבודה לשוחח עם ראשי היורוליג והקבוצות. היום הייתה פגישת זום, הדברים עברו פחות או יותר בצורה שקיווינו שתתגשם, נקווה שהכל יסתדר. הקהל? שמחה וששון”.

