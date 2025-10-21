יום שלישי, 21.10.2025 שעה 14:28
כדורסל עולמי  >> יורוליג
יורוליג 25-26
80%432-4555פנאתינייקוס1
80%452-4695הפועל ת"א2
60%428-4385אולימפיאקוס3
60%410-4325מונאקו4
60%424-4345הכוכב האדום5
60%455-4685ברצלונה6
60%445-4615פאריס7
60%426-4265פרטיזן בלגרד8
60%399-4105ריאל מדריד9
60%417-4145וירטוס בולוניה10
60%412-4135דובאי11
60%412-4285ז'לגיריס12
40%431-4165אנדולו אפס13
40%386-3915אולימפיה מילאנו14
40%414-3835באיירן מינכן15
40%413-4155פנרבחצ'ה16
40%469-4625ולנסיה17
20%441-4195ליון וילרבאן18
20%463-4405מכבי ת"א19
0%486-4415באסקוניה20

נחשף: המכתב ששלח הנשיא למנכ"ל היורוליג

דני פדרמן ביקש מהנשיא יצחק הרצוג להתערב, והוא שלח מכתב לאיש החזק של המפעל: "היורוליג, כסמל מוביל לאחדות דרך ספורט, ישוב למקומו הראוי בישראל"

|
נשיא המדינה, יצחק הרצוג (אורן בן חקון)
נשיא המדינה, יצחק הרצוג (אורן בן חקון)

חיכינו וזה קורה. החל מהאחד בדצמבר, בכפוף לכך שהפסקת האש עם החמאס תישמר, המשחקי היורוליג חוזרים לישראל. הפועל תל אביב ומכבי תל אביב יוכלו לשחק בביתן במפעל הבכיר באירופה, כל זאת הודות לעבודה הקשה והמדהימה של אנשי מכבי תל אביב, בראשם דני פדרמן. פדרמן אף ביקש מנשיא המדינה יצחק הרצוג להתערב, ואכן הנשיא עשה זאת עם מכתב למנכ”ל היורוליג, פאוליוס מוטיונאס. הנה המכתב:

“לכבוד מר מוטיונאס. אני כותב לך בעקבות השינוי האחרון במציאות הגיאופוליטית של המזרח התיכון, שהביא להפסקת מעשי האיבה, לאחר שנתיים של מלחמה בין מדינת ישראל לבין ארגון הטרור חמאס. בעוד שישראל לא ביקשה את המלחמה הזו ולא רצתה בה, ברור שהאזור היה מלא בכאב ובחוסר ודאות, שהשלכותיהם כללו שיבוש של אירועים שבעבר היו שגרתיים – כולל טורנירים בינלאומיים בספורט.

“במשך שנתיים, היורוליג לא אפשרה קיום משחקים בישראל. כעת, כאשר אנו עדים לשובם של חטופינו וליישום הקפדני של הפסקת האש בהתאם להסכמים שנחתמו במצרים – בנוכחות נציגים מכשלושים מדינות – ברור שנפתח פרק חדש. כנשיא מדינת ישראל, אני פונה אליכם בבקשה רשמית לחדש את קיום משחקי היורוליג בישראל ללא דיחוי. מהלך זה ישקף את הכרת הקהילה הבינלאומית ברוח הפיוס החדשה.

וסיליה מיציץוסיליה מיציץ' ותמיר בלאט (רדאד ג'בארה)

“הספורט תמיד היה אחד מהגשרים החזקים ביותר של האנושות – חוצה פוליטיקה, גאוגרפיה והיסטוריה. ובישראל במיוחד, הכדורסל מהווה כבר זמן רב כוח מאחד – מחבר בין קהילות, מעורר השראה בקרב צעירים, ומסמל את השפה האוניברסלית של עבודת צוות וכבוד הדדי.

“חידוש המשחקים בישראל הוא אפוא צעד חשוב בכיוון הנכון, בעוד שכל החלטה הפוכה תעמוד בסתירה ברורה לערכים המשותפים שהתגלמו בהסכם שנחתם במצרים – ערכים של שלום, נורמליזציה, וחידוש חילופי התרבות והספורט בין מדינות. אני מצפה לתגובתך החיובית לעניין זה, ובטוח שהיורוליג – כסמל מוביל לאחדות דרך ספורט – ישוב למקומו הראוי בישראל, שם התשוקה לכדורסל משתווה רק למחויבותנו לשלום.

