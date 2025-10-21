נחשף: המכתב ששלח הנשיא למנכ"ל היורוליג

חיכינו וזה קורה. החל מהאחד בדצמבר, בכפוף לכך שהפסקת האש עם החמאס תישמר, המשחקי היורוליג חוזרים לישראל. הפועל תל אביב ומכבי תל אביב יוכלו לשחק בביתן במפעל הבכיר באירופה, כל זאת הודות לעבודה הקשה והמדהימה של אנשי מכבי תל אביב, בראשם דני פדרמן. פדרמן אף ביקש מנשיא המדינה יצחק הרצוג להתערב, ואכן הנשיא עשה זאת עם מכתב למנכ”ל היורוליג, פאוליוס מוטיונאס. הנה המכתב:

“לכבוד מר מוטיונאס. אני כותב לך בעקבות השינוי האחרון במציאות הגיאופוליטית של המזרח התיכון, שהביא להפסקת מעשי האיבה, לאחר שנתיים של מלחמה בין מדינת ישראל לבין ארגון הטרור חמאס. בעוד שישראל לא ביקשה את המלחמה הזו ולא רצתה בה, ברור שהאזור היה מלא בכאב ובחוסר ודאות, שהשלכותיהם כללו שיבוש של אירועים שבעבר היו שגרתיים – כולל טורנירים בינלאומיים בספורט.

“במשך שנתיים, היורוליג לא אפשרה קיום משחקים בישראל. כעת, כאשר אנו עדים לשובם של חטופינו וליישום הקפדני של הפסקת האש בהתאם להסכמים שנחתמו במצרים – בנוכחות נציגים מכשלושים מדינות – ברור שנפתח פרק חדש. כנשיא מדינת ישראל, אני פונה אליכם בבקשה רשמית לחדש את קיום משחקי היורוליג בישראל ללא דיחוי. מהלך זה ישקף את הכרת הקהילה הבינלאומית ברוח הפיוס החדשה.

“הספורט תמיד היה אחד מהגשרים החזקים ביותר של האנושות – חוצה פוליטיקה, גאוגרפיה והיסטוריה. ובישראל במיוחד, הכדורסל מהווה כבר זמן רב כוח מאחד – מחבר בין קהילות, מעורר השראה בקרב צעירים, ומסמל את השפה האוניברסלית של עבודת צוות וכבוד הדדי.

“חידוש המשחקים בישראל הוא אפוא צעד חשוב בכיוון הנכון, בעוד שכל החלטה הפוכה תעמוד בסתירה ברורה לערכים המשותפים שהתגלמו בהסכם שנחתם במצרים – ערכים של שלום, נורמליזציה, וחידוש חילופי התרבות והספורט בין מדינות. אני מצפה לתגובתך החיובית לעניין זה, ובטוח שהיורוליג – כסמל מוביל לאחדות דרך ספורט – ישוב למקומו הראוי בישראל, שם התשוקה לכדורסל משתווה רק למחויבותנו לשלום.