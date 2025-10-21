יום שלישי, 21.10.2025 שעה 14:26
יורוליג 25-26
80%432-4555פנאתינייקוס1
80%452-4695הפועל ת"א2
60%428-4385אולימפיאקוס3
60%410-4325מונאקו4
60%424-4345הכוכב האדום5
60%455-4685ברצלונה6
60%445-4615פאריס7
60%426-4265פרטיזן בלגרד8
60%399-4105ריאל מדריד9
60%417-4145וירטוס בולוניה10
60%412-4135דובאי11
60%412-4285ז'לגיריס12
40%431-4165אנדולו אפס13
40%386-3915אולימפיה מילאנו14
40%414-3835באיירן מינכן15
40%413-4155פנרבחצ'ה16
40%469-4625ולנסיה17
20%441-4195ליון וילרבאן18
20%463-4405מכבי ת"א19
0%486-4415באסקוניה20

חד פעמי: מכבי והפועל עלולות לא לארח במנורה

היורוליג תחזור לישראל מדצמבר, אך בהיכל מנורה כבר קבעו הופעות וייתכן ששתי הקבוצות מתל אביב יארחו משחק אחד או שניים שלא באולם הביתי. הפרטים

|
וסיליה מיציץ' ותמיר בלאט (רדאד ג'בארה)
וסיליה מיציץ' ותמיר בלאט (רדאד ג'בארה)

הבשורה שחיכינו לה כל כך הגיעה. אחרי ישיבה שהתקיימה היום (שלישי) ביורוליג ואחרי מאמץ אדיר של אנשי מכבי תל אביב, משחקי היורוליג חוזרים לישראל. אם אכן הפסקת האש תישמר, ההחלטה שהתקבלה היא שמכבי ת”א, הפועל ת”א וכמובן גם הפועל ירושלים ביורוקאפ יכולות לארח כאן משחקים, החל מהאחד בדצמבר.

כעת עולה גם בעיה קטנה. בגלל המחשבה שהמשחקים לא יהיו בארץ, נקבעו הופעות של ‘נקסט’ בהיכל מנורה מבטחים בין התאריכים של ה-14 בדצמבר ועד ל-1.1, כלומר תהיה בעיה לארח בהיכל מפגשים בתאריכים הללו.

אם נסתכל על הלוז רגע, אז ב-16.12 הפועל ת”א תארח את הכוכב האדום בלגרד, ב-18.12 מכבי ת”א תארח את ולנסיה וב-30.12 הפועל ת”א תארח את ז’לגיריס, כאשר המשחקים הללו בסכנת אירוח בהיכל מנורה מבטחים וייתכן והאדומים והצהובים יצטרכו למצוא תחלופה.

