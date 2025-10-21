"חזרת המשחקים מביאה איתה מסר חשוב"

נראה שהיורוליג תהיה התחרות הראשונה שתשוב לארץ, זאת לאחר שהנהלת היורוליג החליטה לחדש את אירוח המשחקים בישראל, החל מה-1 בדצמבר, בכפוף להפסקת האש.

שר הספורט, מיקי זוהר, אמר על ההחלטה: ״אני מברך על החלטת הנהלת היורוליג לחדש את אירוח המשחקים בישראל. זו החלטה חשובה שמבטאת את המצב הבינלאומי החדש שישראל נמצאת בו בעקבות חתימת ההסכם להשבת החטופים.

הספורט הוא גשר שמחבר בין כוחנו, חזרת המשחקים מביאה איתה מסר ספורטיבי וחשוב. מדינת ישראל מקדמת בברכה את הקבוצות, הספורטאים, הצוותים והאוהדים שיגיעו לישראל״.

אביגדור ליברמן (רויטרס)

גם יושב ראש מפלגת ישראל ביתנו, אביגדור ליברמן, התייחס להחלטה: “מברך על החלטתו העקרונית של מנכ"ל היורוליג, פאוליוס מוטיאיונס, להחזיר את משחקי היורוליג לישראל החל מה-1.12.5. מדינת ישראל צריכה להוכיח עד אז את עוצמתה ואת יכולתה לשמור על ביטחון תושביה ומבקריה”.

ארי שטינברג, יושב ראש ליגת ווינר סל, הצטרף לשמחה: “אני מברך על החלטת הנהלת היורוליג להחזיר את המשחקים לישראל בכפוף לכך שהפסקת האש תישמר. זוהי החלטה נכונה והוגנת לטובת הכדורסל האירופי ולשמחתם של מאות אלפי אוהדים בישראל.

“אני רוצה לשבח את כל מי שהיה חלק מהתהליך הלא פשוט, על העבודה המקצועית, המסירות והנחישות לאורך כל הדרך. בשבועות האחרונים סייענו כמיטב יכולתנו, בשיתוף פעולה עם הקבוצות וגורמים נוספים, כדי להחזיר את המשחקים הביתה ואני שמח שהמאמצים נשאו פרי.

ארי שטינברג (רדאד ג'בארה)

“כולנו תקווה כי גם פיב"א תקבל החלטה דומה ותודיע על החזרת משחקי ליגת האלופות (BCL) ומשחקי הנבחרות בהקדם. זהו רגע חשוב לספורט הישראלי כולו. עם ישראל חי”.